Odboráři se s vládou zatím nedohodli na růstu platů ve veřejném sektoru pro letošní rok. Jednání bude pokračovat v týdnu před 26. lednem, kdy má návrh rozpočtu i s financemi na odměňování projednávat vláda. Novinářům to pondělí večer po jednání ministrů s odborovými předáky řekl ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Podle něj by část přidání mohla putovat do tarifů, část do odměn. Odbory požadují pro hůř placené růst tarifů o devět procent a pro ostatní o šest procent, a to od ledna. Na pozdější navýšení od dubna by přistoupily, pokud by bylo výraznější, řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
„Dívali jsme se na ty jednotlivé tabulky (platové) a řekli si i v rámci rozpočtového provizoria i toho, co jsme vlastně zdědili po té minulé vládě, že se sejdeme opět v tom týdnu před vládou 26. ledna a tam budeme v jednání pokračovat. Vyslechli jsme si jednotlivé pozice,“ uvedl Juchelka.
Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. Druhou se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách, třetí se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba. Letošní lednové zvýšení tarifů učitelů a bezpečnostních sborů stanovila ještě minulá vláda. Na růstu ostatních výdělků se s odboráři nedohodla, rozhodnutí kvůli rozpočtovým dopadům ponechala na své nástupce. Na přidání měla ve svém návrhu rozpočtu 27 miliard korun.
Vláda ANO, SPD a Motoristů chystá vlastní rozpočet. Kolik v něm vyčlení na růst platů, Juchelka a Středula neupřesnili. Odboráři by měli dostat nové podklady, řekl předák ČMKOS.
Odbory požadují pro první tabulku a pro státní služby navýšení tarifů od ledna o devět procent a pro zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, lékaře či zubaře o šest procent. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) o víkendu České televizi řekla, že by se mohly od ledna zvednout tarify v první tabulce o 2200 korun.
Plošný růst odboráři odmítli. Původně byli i proti odkladu zvednutí platů od dubna. Podle Středuly by s ním souhlasili, pokud by bylo navýšení výraznější a kompenzovalo zpoždění. „My bychom si samozřejmě přáli, aby to nebylo devět a šest procent, ale aby to bylo třeba 11 a alikvotně tomu ta druhá část, ale to v této chvíli je opravdu otevřené,“ řekl Středula. Pokud by se výdělky pak od dubna nezvedly, bylo by to podle něj těžko akceptovatelné.
Juchelka uvedl, že pokud by dubnové navýšení zohlednilo nějakou kompenzaci, tak se bude jednat o tom, kolik bude v tarifu a kolik v odměnách. „Ale určitě něco do tarifů se přidat musí,“ řekl ministr práce.
Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) souvisí řešení s rozpočtovým provizoriem a novou podobou rozpočtu. „Naším zájmem je situaci vyřešit, vyřešit ji co nejdříve, nejpozději k 1. 4.,“ řekl Plaga. Míní, že pokud bude dohoda do konce ledna, je dubnové přidání zvládnutelné.
