Koaliční rada hnutí ANO, Motoristů sobě a SPD řeší v pondělí chystanou žalobu poslance Motoristů Filipa Turka na prezidenta Petra Pavla. Ten Turka opakovaně odmítá jmenovat do ministerské funkce. Hlavní tvář Motoristů by se ale mohla na ministerstvo životního prostředí dostat jiným způsobem. Turek před jednáním rady uvedl, že by se mohl stát zmocněncem pro Green Deal.
„Máme představu toho, že může existovat pozice vládního zmocněnce, dejme tomu pro Green Deal, která by mohla ošetřovat hlavní témata na ministerstvu životního prostředí,“ řekl novinářům Turek. Skrze tuto pozici by mohl tak symbolicky usednout do čela resortu životního prostředí i bez souhlasu prezidenta.
Turek tak jen potvrdil informace, které již delší dobu Macinka opakuje zaměstnancům na ministerstvu životního prostředí. A to, že Turek na resortu bude, byť na jiné pozici než původně zamýšleli.
„Říká nám, že sem Filip Turek přijde, všichni tady počítají, že dorazí, buď jako ministr, nebo v jiné pozici,“ popsal dříve jeden ze zaměstnanců resortu, který si přál zůstat v anonymitě.
Doposud má resort na starosti šéf Motoristů Petr Macinka, který je zároveň ministrem zahraničí. Podle Turka zvládá tuto dvojroli dobře, ale nemůže jet na autopilota dlouhodobě. Jako zmocněnec pro Green deal by tak mohl Turek zvedat témata, která fanoušky Motoristů zajímají nejvíce.
Po jednání koaliční rady bude vláda Andreje Babiše (ANO) projednávat zřízení funkce vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost či vznik vládní rady pro duševní zdraví. Ministři dostanou také zprávu o naplňování Národního plánu obnovy.
Zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost by měla vláda jmenovat místopředsedu ANO a poslance Roberta Králíčka. Nová pozice má umožnit koordinaci strategických projektů v oblasti digitalizace, kybernetické bezpečnosti, hybridní obrany, krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury.
