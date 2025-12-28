Politici, podnikatelé, vědci nebo umělci. Také v tomto roce přinesly Hospodářské noviny desítky rozhovorů s různými osobnostmi, níže přinášíme výběr těch nejzajímavějších. 

1. Tři motory dlouhověkosti. Fyzioterapeut Michal Novotný radí, jak o ně pečovat

Jak neefektivně využívají lidé své tělo? A co dělat, když se chci dožít co nejvyššího věku? Fyzioterapeut Michal Novotný mluví o tom, jak reagovat, když se tělo ozve, jak pečovat o záda v kanceláři či co dělají špatně děti.

https://vikend.hn.cz/c1-67752150-tri-motory-dlouhovekosti-fyzioterapeut-sportovnich-hvezd-a-byznysmenu-michal-novotny-radi-jak-o-ne-pecovat

2. Rodiče jedou na výkon a soutěží. Děti jsou akorát přesycené, říká psycholožka

Opravdu musíme vozit dítě do lepší školy přes celé město? Mít každý víkend nabitý zábavnými aktivitami? Podle psycholožky Lenky Šulové se rodiče sami dostali do pasti a radí, jak z ní ven.

https://vikend.hn.cz/c1-67804010-rodice-jedou-na-vykon-a-soutezi-deti-jsou-akorat-presycene-pritom-potrebuji-neco-jineho-rika-psycholozka

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.