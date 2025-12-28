Politici, podnikatelé, vědci nebo umělci. Také v tomto roce přinesly Hospodářské noviny desítky rozhovorů s různými osobnostmi, níže přinášíme výběr těch nejzajímavějších.
1. Tři motory dlouhověkosti. Fyzioterapeut Michal Novotný radí, jak o ně pečovat
Jak neefektivně využívají lidé své tělo? A co dělat, když se chci dožít co nejvyššího věku? Fyzioterapeut Michal Novotný mluví o tom, jak reagovat, když se tělo ozve, jak pečovat o záda v kanceláři či co dělají špatně děti.
https://vikend.hn.cz/c1-67752150-tri-motory-dlouhovekosti-fyzioterapeut-sportovnich-hvezd-a-byznysmenu-michal-novotny-radi-jak-o-ne-pecovat
2. Rodiče jedou na výkon a soutěží. Děti jsou akorát přesycené, říká psycholožka
Opravdu musíme vozit dítě do lepší školy přes celé město? Mít každý víkend nabitý zábavnými aktivitami? Podle psycholožky Lenky Šulové se rodiče sami dostali do pasti a radí, jak z ní ven.
https://vikend.hn.cz/c1-67804010-rodice-jedou-na-vykon-a-soutezi-deti-jsou-akorat-presycene-pritom-potrebuji-neco-jineho-rika-psycholozka
