Když úředník Imigrační a celní policie v lednu v Minnesotě zastřelil Američanku Renée Goodovou, objevilo se na internetu několik videí tohoto incidentu. Bylo pozoruhodné sledovat, jak po zhlédnutí těch samých záznamů byli někteří lidé jednoznačně přesvědčeni, že šlo o nezákonné zabití, zatímco jiní je považovali za jasný doklad sebeobrany ze strany úředníka. Jak je možné, že jedno video lidé vnímají tak radikálně odlišně? A do jaké míry se tak vůbec můžeme spolehnout na svůj vlastní zrak?

  • Jak naše vnímání reality ovlivní, když vidíme roztřesené a zpomalené video.
  • Proč si někdy myslíme, že jednoznačně delší čára je kratší.
  • Jak může AI vytvářet v lidech falešné vzpomínky.
