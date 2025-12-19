Jan Zabystřan senzačně vyhrál superobří slalom Světového poháru ve Val Gardeně. Sedmadvacetiletý rodák z Kadaně se startovním číslem 29 porazil všechny soupeře, nejlepšího lyžaře současnosti Švýcara Marca Odermatta odsunul na druhé místo o 22 setin sekundy. Zabystřan se tím postaral o první triumf českého muže v SP ve sjezdovém lyžování.
Dosud bylo jeho maximem osmé místo v super-G z březnového finále minulého ročníku seriálu v Kvitfjellu. V alpském lyžování dosud nejlepší mužský výsledek v SP v tuzemské historii držel od ledna 1982 Ivan Pacák, který byl druhý v kombinaci. V posledních letech se pravidelně mezi nejlepšími v rychlostních disciplínách umisťuje trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, naposledy vyhrála v březnu 2024 v superobřím slalomu v Saalbachu.
V olympijské sezoně se Zabystřanovi před dnešním životním úspěchem zatím tolik nedařilo, jeho nejlepším výsledkem v aktuální zimě byla 14. příčka ze superobřího slalomu v Beaver Creeku. Ve čtvrtek ve Val Gardeně ve sjezdu ani nebodoval, obsadil 32. místo.
V pátek se mu ale od začátku dařilo, hned na prvním mezičase byl nejrychlejší. Tempo s nejlepšími držel i v dalších pasážích a definitivně o svém triumfu rozhodl nejrychlejším časem v závěrečném sektoru. Do cíle přijel trochu jinou stopou než jeho soupeři.
Odermatt mu z křesla pro průběžně vedoucího závodníka jen uznale zatleskal. Zabystřan ho připravil o 51. vítězství v kariéře. Třetí skončil Ital Giovanni Franzoni, který na českého lyžaře ztratil 37 setin sekundy.
Druhý český reprezentant Tommy Lochmann dnešní závod nedokončil.
