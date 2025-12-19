Důvodem červencového rozsáhlého výpadku elektřiny v části Česka byl souběh vzájemně nesouvisejících událostí. Hlavní příčinou přitom byl pád kabelu na vedení V411, který způsobila chybná oprava z dřívějška. Na to navázaly další výpadky. Před tím soustava přetížena nebyla. Uvedl to v pátek provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Podle společnosti šlo o bezprecedentní situaci.
Masivní výpadek elektrického proudu ze 4. července, který trval několik hodin, postihl asi milion odběratelů. V Česku je 6,3 milionu odběrných míst.
Na začátku události byl podle ČEPS pád fázového kabelu, který vyřadil vedení V411, jež je využívané pro vývod vysokých výkonů z elektráren a pro přenos elektřiny na dlouhé úseky. Pád podle provozovatele soustavy způsobila chybně provedená oprava tahové spojky se skrytou vadou na konci loňského roku. Spolu s tím klesl také výkon v síti a přestaly fungovat další zdroje o celkovém výkonu zhruba 470 megawattů (MW) v oblasti severozápadních Čech.
K problémům podle ČEPS přispěly také letní podmínky a vysoké zatížení, kdy poruchy nastaly v době nejvyšší spotřeby během dne.
Podle ČEPS šlo o unikátní souběh incidentů. „Žádná z událostí by sama o sobě neohrožovala bezpečnost soustavy, problém byl v jejich souběhu. Jeho pravděpodobnost v rámci jedné hodiny jsme přitom na základě historické statistiky poruchovosti zařízení spočítali na jedna ku třem milionům,“ uvedl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.
ČEPS zároveň vyloučil, že by před výpadkem byla přetížena některá zařízení přenosové soustavy. Současně podle provozovatele sítí bylo splněno kritérium N-1, které stanoví, že po výpadku jakéhokoli prvku přenosové soustavy se nepřetíží jiné zařízení. To podle ČEPS potvrdila také Evropská asociace provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E.
Společnost v reakci na výpadek přijala několik preventivních opatření. Jde například o zpřísnění standardů spolehlivosti v plánování a přípravě provozu, revizi nastavení ochran u intermitentních zdrojů nebo zavedení mimořádné diagnostiky po každé opravě spoje vedení nad rámec běžných termovizních kontrol.
