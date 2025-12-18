Česko roky brzdí velký počet lidí v exekucích a dluhových pastech, kteří často končí v šedé ekonomice. Problém měly v letech 2022 a 2023 pomoct řešit akce, které umožnily zastavit takzvané bagatelní a marné exekuce. Celý proces byl sice podle odhadů neziskovek nebo samotných exekutorů úspěšný a pomohl stopnout mezi jedním a dvěma miliony exekucí, ale pro přesné vyhodnocení chybí státu i Exekutorské komoře jakákoliv relevantní data.

A to i přesto, že akce to byla poměrně nákladná. Stát za ni zaplatil exekutorům podle odhadů nejspíše výrazně přes miliardu korun. Odborníci tak kritizují, že nikdo přesně neví, kolika lidem vlastně akce pomohla, ani o kolik peněz přišli věřitelé.

Co se dočtete dál

  • Česko roky brzdí velký počet lidí v exekucích a dluhových pastech. Zmenšit problém mělo zastavování takzvaných bagatelní exekucí a marných exekucí. Pro podle odhadů úspěšný proces ale státu i Exekutorské komoře chybí data.
  • Kolik bylo podle odhadů exekucí zastaveno?
  • A kolik za to stát zaplatil exekutorům?
