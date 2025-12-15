Nadační fond pro Ukrajinu, který organizuje iniciativu Dárek pro Putina, obdržel od českého anonymního dárce 100 milionů korun. Využil je například na pořízení dronů nebo výcvikových letadel. Celkem z daru podpořil 26 iniciativ. ČTK to sdělil zástupce nadačního fondu Martin Ondráček.
Například na drony speciálního určení půjde 15 milionů korun, na dalších 500 dronů s municí 12,5 milionu, stejně jako na stíhací drony proti íránským dronům Šáhid, které využívají Rusové. Na plastické trhaviny iniciativa využila 12 milionů korun, sedm milionů přispívá na výcviková letadla.
Peníze poslouží také na dronový systém Galka, zdravotnické batohy, hasičského robota s lafetou, bagr nebo brokovnice. Iniciativa také podpoří české organizace, které mají dlouhodobé projekty. Jde například o Team 4 Ukraine, Koridor UA nebo Skautský institut, který provozuje komunitní centrum Světlo pro ukrajinské matky s dětmi.
Dárek pro Putina ironicky odkazuje na jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod jehož vedením začala ruská agrese vůči Ukrajině, iniciativa pořádá sbírky například na protitankové střely či drony. Už dříve pořídila a předala ukrajinské armádě raketomet RM-70 nazvaný Přemysl za 50 milionů korun, tank T-72 za 30 milionů korun nebo americký vrtulník Black Hawk nazvaný Čestmír, na který lidé přispěli 72,64 milionu korun.
