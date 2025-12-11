Vrchní komisařka Věra Kirchnerová alias Mia zvítězila v televizní show Zrádci, ve které mají své místo intriky, faleš a manipulace. V civilním životě pátrá po predátorech, kteří zneužívají dětí. A případů není málo. Na jejím pražském oddělení přibude týdně jeden nový.
Ke zneužívání dětí dochází podle policistky nejčastěji v rodinách, ale také v kroužcích nebo na táborech. Většinou jde o dlouhodobý proces, který může začít okolo třetího roku dítěte. „Než zjistíte, že je něco špatně, tak může uběhnout několik let,“ vysvětluje Kirchnerová v pořadu Spotlight s tím, že dítě může dlouho považovat patologické chování dospělého za normální.
Tvrdí, že jedním z důvodů, proč si získala u protihráčů ve Zrádcích důvěru, může být tón jejího hlasu, který působí uklidňujícím dojmem. „Když vyslýchám malé děti, tak jim nevadím, nevadí jim ani můj hlas. Mohu se s nimi bavit na jakékoliv téma,“ popisuje sama sebe vrchní komisařka.
Kirchnerová také přiznala, že ji někdy naštve rozhodnutí soudu. „Sedíte tam a jste smutní, když ten člověk dostane jen podmínku… Přitom chápete, že nikdy předtím nebyl trestaný a do té doby byl pro společnost přínosem… Dokážete se i vžít do rozhodnutí soudu, ale pak si řeknete, ale sakra, spáchal trestný čin,“ dodává Kirchnerová.
