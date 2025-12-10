Sněmovní zahraniční výbor podpořil mírové úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa a ocenil jeho snahu o ukončení války na Ukrajině při zachování státnosti této země. Výbor se na tom usnesl na návrh předsedy Radka Vondráčka (ANO) po zhruba tříhodinové debatě o českých bezpečnostních zájmech i hlasy poslanců sněmovní menšiny. Výbor navíc vyzval k posilování transatlantického partnerství Česka a Spojených států a odmítl jeho rozvolňování. Uvedl, že bez zapojení Spojených států není možný mír na Ukrajině a v Evropě.
Zahraniční výbor naopak odmítl návrhy Barbory Urbanové (STAN) k podpoře Ukrajiny v obraně proti pokračující ruské agresi a mezistátních iniciativ k pomoci této zemi včetně české muniční iniciativy. Výhradně poslanci sněmovní menšiny hlasovali také pro návrhy Urbanové k obranným výdajům Česka a jeho spojeneckým závazkům v Severoatlantické alianci. Urbanová se svou iniciativou neuspěla ani minulý týden v branném výboru, rovněž v něm ji nepodpořili poslanci budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Sněmovní menšinu tvoří nyní ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti.
Přichází vláda slibující modré z nebe. Skutečná naděje je v tom, že Babiš a spol. své sliby nebudou plnit
„Podpora Ukrajině představuje investici i do naší vlastní bezpečnosti,“ řekl končící ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), podle kterého tato podpora Česku také otvírá dveře pro budoucí obnovu Ukrajiny. Náměstek dosluhující ministryně obrany Daniel Blažkovec se ohradil proti informacím o netransparentnosti muniční iniciativy. „Z naší pozice tam není nic, co by se dalo ovlivnit nebo zmanipulovat,“ zdůraznil.
Návrhy Urbanové komentoval Vondráček slovy, že sněmovna v minulém období přijala několik usnesení k podpoře Ukrajině a nic se na tom nemění. „Symbolicky jsme se vyjádřili už mnohokrát,“ řekl předseda výboru, podle kterého je vhodnější reagovat na aktuální situaci. Vondráčkovy návrhy původně uváděly přímo Trumpův mírový plán. „Určitě je tam řada hořkých částí, zejména teritoriální ústupky, není to nic jednoduchého pro Ukrajinu, ale jde o jedinou iniciativu, která existuje,“ uvedl Vondráček.
Jiní členové výboru přímou zmínku o mírovém plánu zpochybňovali. Urbanová či Hayato Okamura (KDU-ČSL) upozorňovali na to, že se plán stále mění, Marek Benda (ODS) zase poukazoval na to, že oficiálně zveřejněn nebyl. Ostře se k Trumpovu plánu vyjádřila Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení), podle níž nejde o mírový plán, ale o kapitulaci Ukrajiny. Svárovská neprosadila doplnění Vondráčka návrhu o podpoře Trumpovy snahy o ukončení války na Ukrajině. Chtěla, aby vedle zachování státnosti této země obsahoval také zachování její územní integrity. Z návrhů podaných poslanci budoucí opozice uspělo usnesení lidovce Okamury, v němž výbor ocenil humanitární pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině.
Nesouhlasné reakce zástupců budoucí sněmovní opozice vyvolala vystoupení Jindřicha Rajchla (SPD/PRO), podle kterého chce končící vládní tábor pokračovat dál v tom, co přineslo katastrofální výsledky. Poukazoval na korupci na Ukrajině a na údajně rozpadající se frontu. „I dočasný mír je lepší než válka, protože tam nezemřou lidé,“ řekl Rajchl. Urbanová ho označila za proruského a Pirátka Katerina Demetrashvili zdůrazňovala, že dočasný mír nic nezachrání. Petr Sokol (ODS) doufá, že Rajchlovy názory jsou v budoucí vládní koalici ANO, SPD a Motoristů ojedinělé.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist