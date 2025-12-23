Celý život působil ve skautu, kde ho vedli k zájmu o veřejné dění. Vadilo mu, že spolužáci na vysoké škole o politice moc nevědí a neřeší ji, tak si řekl, že s tím zkusí něco udělat. A vytvořil sledovaný instagramový účet Politika nejen pro mladé, který se snaží vzdělávat teenagery o politice. Za to Jana Dvořáka letos v říjnu ocenil prezident Petr Pavel medailí Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství. Dnes se snaží mladé lidi přesvědčit, že mohou věci měnit, když budou chtít, jako učitel matematiky a tělocviku na Základní škole Jeseník.
Co pro vás medaile od prezidenta znamená?
I když už je to nějaká doba, co jsem ocenění obdržel, stále je to pro mě těžko uvěřitelné. Až nyní si uvědomuji, jaké to má dopady. Je to pro mě skutečně veliká čest a vnímám ji jako ocenění dobrovolnické práce celého našeho týmu. Jsem i rád, že mnoho lidí z mého rodného Jesenicka ocenění vnímá i jako povzbuzení pro náš kraj, skauti naopak zase jako další povzbuzení pro jejich práci. Dostalo se mi opravdu mnoho hezkých gratulací, kterých si velmi vážím.
