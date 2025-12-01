Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů nechystá nová opatření k udržitelnosti důchodového systému. Zajistit by ji měl hospodářský růst a zvyšování mezd, tedy vyšší příjem z odvodů. Do penzí by pak měl putovat i vyšší podíl HDP než dnes. Novinářům to po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem řekl kandidát na ministra práce Aleš Juchelka (ANO). Budoucí koalice slibuje zmrazení důchodového věku na 65 letech, návrat k vyšší valorizaci penzí, zvyšování důchodu za odpracované roky navíc či rozšíření skupiny náročných profesí s dřívějším důchodem. Plánované změny výdaje zvedají. Experti před prohlubováním zadlužování varují.
„Bavíme se pořád o ekonomických věcech. Musíme se bavit o sociálních aspektech a sociálním smíru. Pokud ho porušíme mezi mladými a seniory, může to mít nečekané důsledky. Jsem proti jakémukoliv porušování sociálního smíru,“ uvedl Juchelka. Další části reformy jako snížení výpočtu nových penzí vznikající koalice zrušit neplánuje.
Česko a důchody: reálné příjmy penzistů rostou, koupí si více jídla i benzinu. V Evropě patří k průměru
Podle projekcí by po nástupu silné generace Husákových dětí do důchodu po roce 2040 propad systému penzí bez úprav dosahoval asi čtyř procent HDP ročně. V dnešních cenách je to zhruba 350 miliard korun. Zadlužování má podle končící vlády zmírnit pokračování v posouvání důchodového věku od poloviny třicátých let o měsíc ročně, pomalejší valorizace důchodů či zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Schodek se tak má snížit asi na 1,5 procenta HDP, tedy v dnešních částkách asi na 130 miliard korun. Díky úsporným krokům a ekonomické situaci Česka by se penzijní soustava mohla dostat už příští rok do přebytku.
„Je to jen otázka toho, do jaké míry se chceme starat o naše maminky, tatínky, babičky a dědečky. Jestli je necháme v méně kvalitních domovech seniorů, nebo jim dáme důstojné stáří. Ten systém bude v přebytku dalších x let. Velké kohorty lidí, kteří šli do předčasného důchodu, už jsou za námi. Vidíme – a potvrzuje se na mých slovech, že to závisí na hospodářském růstu a výši mezd. Tím, že firmy prosperují a je tlak na růst mezd, plní se nám důchodový systém,“ uvedl Juchelka.
Česko vydává na penze kolem osmi procent HDP. „Budeme třeba vydávat deset procent HDP na seniory na důchody. Toto je částečně pod průměrem EU. Z tohoto bych strach neměl,“ řekl kandidát na ministra práce. Větší část výdajů z rozpočtu by se tak přesunula do důchodů.
Změna valorizací o polovinu růstu reálných mezd místo nynější třetiny se projeví na výdajích až za pár let, kdy se výdělky v Česku začnou reálně zvedat. Zmrazení důchodového věku se začne promítat do vyplácené sumy v příštím desetiletí.
Hrad v tiskové zprávě v polovině listopadu uvedl, že prezident má k penzijním návrhům možné příští vlády výhrady kvůli značným budoucím deficitům, které jsou podle něj daleko za horizontem tohoto volebního období. Hlava státu úpravy důchodů kvůli udržitelnosti v minulém volebním období podporovala. Snažila se přispět k dohodě koalice a opozice. Zástupci ANO se na jednání s prezidentem na potřebě změn shodli, poté je odmítli. Někteří politici hnutí to zdůvodnili špatnou akustikou na Hradě.
Podle Juchelky prezident na pondělní schůzce řekl, že nastavení penzí je na vládě. „Měl jsem pocit, že do budoucna bude akceptovat i to, co přinese další vláda, že si k tomu asi řekne své,“ uvedl Juchelka.
