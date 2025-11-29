Správní rada Správy železnic (SŽ) by měla odvolat Jiřího Svobodu z funkce generálního ředitele v pondělí na mimořádném jednání. V sobotním vyjádření pro média to oznámil ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Policisté měli v jeho domě v pátek najít přes 80 milionů korun v hotovosti.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a SŽ v úterý na několika místech. Nikoho nezadrželi ani zatím neobvinili. Podle informací webu Odkryto.cz se policie zabývá několika miliardovými tendry obou podniků, je mezi nimi například dostavba dálnice D3 a modernizace Masarykova nádraží v Praze.
Podle pátečních informací webu iRozhlas kriminalisté ve Svobodově domě našli přes 80 milionů korun v hotovosti. Ředitel ČTK sdělil, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho otce a dědečka. Svoboda následně nastoupil na dovolenou, státní organizaci zatím řídí jeho statutární náměstek Mojmír Nejezchleb. Oba dnes Kupka o postupu informoval.
„Nedávno zveřejněné informace o prověřování některých zakázek Správy železnic a o jejím generálním řediteli Jiřím Svobodovi vrhají negativní stín na fungování této organizace a podkopávají důvěru veřejnosti. To je nepřijatelné,“ podotkl Kupka.
S předsedou správní rady SŽ Martinem Červíčkem (ODS) se domluvil dnes dopoledne na tom, že svolá mimořádné jednání rady na pondělní ráno. Tam by měl orgán odvolat Svobodu z funkce, uvedl ministr. „Čekají nás zásadní investice do železniční infrastruktury, které vyžadují pochopení a podporou veřejnosti. Proto také připravujeme nezávislý audit příslušných projektů,“ dodal Kupka.
Červíček v sobotu na dotaz ČTK potvrdil, že v pondělí rada projedná Svobodovo odvolání. „Na základě aktuálních informací k prověřování osobních majetkových poměrů a souvisejících okolností týkající se generálního ředitele Jiřího Svobody, které byly zveřejněny až po pátečním zasedání Správní rady SŽ, jsem se dnes dopoledne s ministrem dopravy domluvil na svolání mimořádného jednání správní rady na pondělní ráno,“ napsal ČTK v SMS zprávě.
Na tom, že by měl Svoboda skončit, se dnes shodlo i předsednictvo hnutí STAN, které pověřilo svého zástupce ve správní radě SŽ Pavla Čížka, aby na nejbližším jednání rady podnikl kroky vedoucí k odvolání ředitele. „Ctíme presumpci neviny, trestněprávní rovinou se zabývá policie, ale vysoce postavený manažer státní firmy musí být především důvěryhodnou osobností, a to i v zájmu instituce, kterou reprezentuje,“ uvedlo hnutí.
Serveru Seznam Zprávy Svoboda řekl, že si za dobu působení na SŽ vydělal 70 milionů korun. Generálním ředitelem je od března 2018, předtím byl mimo jiné v dalších vedoucích funkcích společnosti. Nejsem trestně stíhán, řekl serveru.
Ministerstvo dopravy na základě policejních zásahů rozhodlo o nezávislém auditu prověřovaných zakázek. Ve středu byl podle mluvčí SŽ Nely Eberl Friebové zahájen mimořádný interní audit, který se zaměřuje na zákonnost postupů a dodržení interních pravidel při zadávání a realizaci veřejných zakázek.
Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor při výstavbě tratí.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist