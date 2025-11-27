Dosavadní výdaje českého státu na pomoc Ukrajině od začátku ruské vojenské invaze za všechna ministerstva i orgány státní správy činí celkově 91,3 miliardy korun, řekl po dnešním zasedání vlády novinářům premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Příjmy státu tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy korun, protože příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění či daní tvoří 79 miliard a kompenzace za vojenskou pomoc 25 miliard, řekl Fiala.
Jak je to doopravdy s českou pomocí Ukrajině. Lídry rozhodně nejsme, i když vláda tvrdí opak
„Český stát na pomoci Ukrajině určitě neprodělává, je tomu přesně naopak. To samozřejmě není na celé věci to nejpodstatnější. Nesmíme pomíjet aspekt spravedlnosti a spravedlivého boje Ukrajinců, bezpečnostní hlediska a všechno další, ale čísla hovoří úplně jasně,“ řekl novinářům Fiala. Poděkoval všem, kdo se na pomoci Ukrajině od počátku ruské vojenské agrese v roce 2022 podíleli.
Fiala řekl, že čísla mohou sloužit k vyvracení lživých tezí, se kterými přichází současná sněmovní většina. „Celková pomoc za všechny resorty a orgány státní správy od roku 2022 dosáhla částky 91,3 miliardy korun,“ řekl. „Kabinet započítal vojenskou pomoc, projekty ekonomické diplomacie či výdaje související s ubytováním uprchlíků a vojenskou pomoc,“ řekl. „Příjmy tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy,“ dodal.
V plusu je podle Fialy v případě skupiny ukrajinských uprchlíků i zdravotnictví. Příjmy veřejného zdravotního pojištění činí 24,1 miliardy korun, náklady na zdravotní služby ve stejném období byly ve výši 11,8 miliardy korun.
Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) řekl, že vláda se rozhodně nestydí za to, jak zvládla bezprecedentní dění nejen kolem uprchlíků z Ukrajiny. Na legálním pracovním trhu v Česku je podle něj nyní 170 000 Ukrajinců. „Tito lidé nám to mnohonásobně vrátí. Jsme nejúspěšnější v EU v tom, jak jsme uprchlíky zapojili do práce,“ uvedl.
V Česku je podle Rakušana nyní 396 000 držitelů dočasné ochrany. O zvláštní dlouhodobý pobyt požádalo 80 000 Ukrajinců, podmínky zatím splnilo 15 000 lidí. Ukrajinci také netvoří množinu, která by měla větší podíl na kriminalitě než jiné skupiny, doplnil.
