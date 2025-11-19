Sněmovní rozpočtový výbor poprvé projednával návrh státních financí na příští rok. Před poslanci seděl také ministr v demisi Zbyněk Stanjura (ODS). Právě na něj mířila většina kritických připomínek od poslanců budoucí vládní koalice, která má ve výboru většinu. Podle nich chybí v rozpočtu 95 miliard korun na nutné výdaje státu. Výbor proto odhlasoval odložení debaty na pondělí.
Jedním z hlavních témat byly chybějící peníze na dopravní stavby, které by měl financovat Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Ten má schválené výdaje ve výši 190 miliard korun, v rozpočtu je však nachystáno o 37 miliard korun méně. „Nacházíme se v situaci, kdy je problematická výdajová strana rozpočtu, mezi největší problémy patří rozpočet SFDI,“ uvedla pravděpodobná budoucí ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová.
Stanjura míní, že rozpočet SFDI není jeho starost, ale bude se o něj muset postarat ministr dopravy.
Nevíme, poradíme se. Nová koalice zatím netuší, co se státním rozpočtem, schválený ho chce mít v půlce prosince
Že končící vládě nevycházejí počty s penězi na dopravní stavby prostřednictvím fondu, potvrdil také předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. „Máme dva rozpočty, jeden SFDI, druhý je státní, tyto dokumenty jsou nekonzistentní, za nás je to neschvalitelné,“ řekl Hampl poslancům na jednání výboru. Vláda podle něj navíc zneužívá výjimku, která jí umožňuje zvýšit výdaje na obranu nad požadovaná dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), a to i nad schválený výdajový rámec rozpočtu.
Na chybějící peníze poukazovali i poslanci, kteří zatím figurují ve stínové vládě hnutí ANO. „V rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí chybí peníze na mandatorní výdaje,“ uvedl stínový ministr Aleš Juchelka. Návrh například počítá s poklesem vyplacené podpory v nezaměstnanosti v důsledku „zotavení české ekonomiky“. Nezaměstnanost ale v posledních měsících mírně roste.
Nakonec výbor na návrh Schillerové odsouhlasil odklad jednání na pondělní ráno. „Jednání, které trvalo více než tři hodiny, přineslo naprosto alarmující zjištění,“ uvedla Schillerová. Podle ní se původní odhad chybějících 84 miliard korun zvedl na 96 miliard. Nikdo navíc chybějící peníze podle ní nevyvrátil.
Podle pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše se snaží končící vláda trable s rozpočtem hodit na jeho nový kabinet. „Tento rok patří Stanjurovi a premiéru Fialovi, tak ať si to odpracují,“ řekl. O rozpočtu podle něj bude ještě ve čtvrtek jednat koaliční rada.
Podle ekonoma České spořitelny a předsedy státního Výboru pro rozpočtové prognózy Michala Skořepy jsou skutečnou mezerou v rozpočtu zejména peníze na SFDI: „To je ale procedurální záležitost, tam bude stačit škrtnout některé projekty podle priorit.“ Pokud sněmovna podle něj vrátí vládě rozpočet k přepracování, dá se předpokládat, že se vrátí v takřka nezměněné podobě.
Stanjura uvedl, že vláda do návrhu zahrnula všechny mandatorní výdaje, tedy ty, které ukládá zákon. Kritika podle něj znamená, že sněmovna na prvním jednání návrh neschválí. „Za návrhem si stojím, ale logické by bylo, kdyby ho sněmovna vrátila,“ řekl Stanjura. První čtení zákona o státním rozpočtu je naplánované na středu 26. listopadu.
