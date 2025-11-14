Strany rodící se vlády musí v nejbližších týdnech vyřešit nelehkou úlohu. Do 17. prosince chtějí projednat a schválit státní rozpočet na příští rok, který jim tento týden poslal kabinet v demisi Petra Fialy (ODS). V něm podle hnutí ANO a jeho koaličních partnerů SPD a Motoristů sobě chybí až sto miliard na nutné výdaje. Zároveň ale stále platí slib, že možná budoucí vláda chce zachovat navržený deficit. Jak hodlá takový rozpočet sestavit, ale zatím nikdo nedokáže popsat.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou plány s rozpočtem.
- Kde v něm chybí peníze.
- Co projednal rozpočtový výbor.
