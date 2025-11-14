Česko je členem Evropské unie už 21 let, ale dosud žádný Čech nedosáhl na pozici generálního ředitele v Evropské komisi. Tedy na tu vůbec nejdůležitější úřednickou roli. Představit si ji můžeme jako šéfa ministerstva, který ve své pozici zůstává několik let bez ohledu na to, jaký ministr zrovna na úřad přijde.
Nyní se to mění – Petr Klement zvítězil v náročném konkurzu a stane se generálním ředitelem instituce jménem OLAF, tedy Evropského úřadu pro boj proti podvodům. A bude také jedním z hlavních řečníků na konferenci Kompas pro Česko, což je top byznysový summit HN o ekonomické bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti. Koná se už 2. prosince v Praze.
OLAF známe z českého prostředí hlavně v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. OLAF vyšetřuje podezření z podvodů s penězi ze společného evropského rozpočtu a ohledně financování stavby farmy Čapí hnízdo upozornil na vážné podezření, že v případu k podvodu opravdu došlo.
Petr Klement ve finále výběrového řízení porazil kandidáty z Itálie, Slovenska a Polska.
V závěrečné fázi podobných „výběrek“ jsou všichni uchazeči vysoce kvalitní, takže velkou roli hraje lobbing kandidátovy mateřské země. To byla řadu let česká slabina – někteří bývalí premiéři nepovažovali zastoupení Čechů v důležitých funkcích v evropských institucích za příliš důležité, takže mu nevěnovali náležitou pozornost.
Proč je zásadní, aby Česko mělo „své“ lidi mezi top evropskými úředníky, i když podle pravidel nemohou pracovat v zájmu mateřské země? Jak probíhá lobbing v nejvyšších patrech Bruselu? Proč se v něm Češi prosazují méně než třeba Lotyši, Estonci nebo Slováci? A jak „čisté“ je hospodaření s evropským rozpočtem? Vstupenky na Kompas pro Česko si můžete zajistit tady.
