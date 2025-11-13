Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámí, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů, těsně před tím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje do premiérské funkce. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Babiš to řekl novinářům ve čtvrtek večer po jednání koaliční rady vznikající vlády ANO, SPD a Motoristy v Průhonicích.
Prezident trvá na tom, že Babiš má ještě před jmenováním předsedou vlády veřejnosti oznámit, jak svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert vyřeší. Šéf ANO to označil za překvapení. Původně si myslel, že prezident je srozuměn s tím, že s řešením Babiš seznámí jen hlavu státu.
„Ale pokud si to prezident přeje, tak to řeknu veřejně... Řešení zveřejním těsně před tím, než mě pan prezident jmenuje předsedou vlády,“ řekl Babiš. Už ráno zopakoval, že Agrofert neprodá a že střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony. Ani večer žádné podrobnosti nesdělil a ani neupřesnil, kdy hodlá řešení oznámit veřejnosti.
