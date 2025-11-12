Sněmovní zahraniční výbor si ve středu na své první schůzi zvolil nové vedení. Ze dvou kandidátů vyšel vítězně Radek Vondráček. Zároveň výbor zvolil jednoho místopředsedu Filipa Turka z Motoristů sobě, další dvě místa zůstala neobsazená. Spekulace, že chce Turek výbor vést, se tak nepotvrdily.
Vondráček postavil svoji kandidaturu na zkušenostech z doby, kdy vedl coby předseda Poslaneckou sněmovnu a zastupoval tehdejšího prezidenta Miloše Zemana na státních návštěvách. „Nejde o moji osobu, ale spíše o to, jak má zahraniční výbor fungovat,“ řekl Vondráček členům výboru. Zároveň připomněl, že ohledně válečného konfliktu na Ukrajině si „přeje mír“, připustil ale, že „existují různé názory na to, jak ho dosáhnout“.
Na chodu výboru Vondráček údajně nic měnit nechce. „Naopak bych rád zachoval kontinuitu z minulosti,“ řekl HN s tím, že jeho předchůdce a spolustraník Richard Brabec vedl výbor dobře.
Vondráček přitom v minulosti řekl, že by se chtěl stát ministrem zahraničí. „Čím víc se věnuji počínání současného ministra Jana Lipavského, tím víc mě zahraniční politika baví a pohlcuje. Byla by to výzva,“ uvedl například už před rokem. Ve stínové vládě hnutí ANO však figuroval na postu šéfa resortu spravedlnosti. Pokud ale bude předsedat výboru, nemůže být ve vládě.
Vondráček získal deset hlasů z patnácti odevzdaných, pět jich dostala bývalá diplomatka a spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská, která je ve sněmovně za Piráty. Ta věřila, že členové výboru ocení její dosavadní zkušenosti z diplomacie. „Zastupovala jsem Česko v mezinárodních organizacích a v kanceláři Václava Havla jsem se podílela na přípravě státních návštěv,“ řekla.
ANO už hledá nástupce Lipavského, hlásí se Vondráček. Doporučil mě i Zeman, v hnutí se o tom pobavím, říká
Svárovská také řekla, že parlamentní diplomacie má přispívat k celkovému výkonu zahraniční politiky. Výbor podle ní bude však s ohledem na preference budoucích vládních poslanců spíše „výborem zahraničního obchodu“.
V zahraničním výboru usedli také poslanci Jindřich Rajchl (PRO, SPD) nebo zmíněný čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek. Ten se stal s dvanácti hlasy zatím jediným zvoleným místopředsedou. „Padlo tady, že by se měl založit podvýbor pro lidská práva, myslím, že dělat nekonečné rezoluce, které k ničemu nevedou, není dobré,“ řekl Turek HN po svém zvolení. Reagoval tak na požadavek lidovce Hayata Okamury vytvořit opět podvýbor pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí.
