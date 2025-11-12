Česká společnost H2 Medical Technologies oznámí 12. listopadu schválení první klinické studie SÚKL v ČR pro zhodnocení bezpečnosti inhalace molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou. Zástupci společnosti H2 Medical Technologies, spadající do skupiny H2 Global Group, představí významný milník v oblasti neurověd a inovativních léčebných metod. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) oficiálně schválil první klinickou studii v České republice, která bude hodnotit bezpečnost inhalace molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI), která často předchází Alzheimerově demenci.
Přenos tiskové konference z PressCentra ČTK můžete sledovat od 11:00. Vystoupí PharmDr. Milan Krajíček, ředitel výzkumu, vývoje a výroby a spoluzakladatel společnosti, a David Maršálek, zakladatel a generální ředitel H2 Global Group.
Průlom české vědy do celého světa
Tato první klinická studie s využitím molekulárního vodíku, schválená Etickou komisí Fakultní nemocnice Ostrava a schválená SÚKL, začne v lednu 2026 a bude trvat celkem šest měsíců. Zúčastní se jí přibližně 30 pacientů ve věku 50–80 let, kteří budou po dobu tří měsíců inhalovat bezpečnou koncentraci molekulárního vodíku, hodinu denně a pětkrát týdně. Následně bude po tři měsíce probíhat monitorovací fáze.
Cílem této studie je posoudit bezpečnost a vliv inhalace molekulárního vodíku na vybrané zdravotní parametry, včetně biochemických ukazatelů, kognitivních funkcí a subjektivního hodnocení kvality života. Tato klinická studie navazuje na rozsahem menší studii japonského profesora Shigeo Ohty, spoluzakladatele H2 Global Group, která proběhla v Japonsku a vyústila v udělení patentu číslo EP3701956B1 s názvem „Prophylactic and/or therapeutic agent for dementia“, tedy „Profylaktický a/nebo terapeutický prostředek pro demenci“.
„Naše řešení představuje zcela novou, neinvazivní a bezpečnou metodu, která má potenciál celosvětově a zcela zásadně ovlivnit přístup k prevenci i léčbě neurodegenerativních onemocnění,“ uvedl PharmDr. Milan Krajíček.
Český výzkum s globálním dosahem
Společnost H2 Global Group dlouhodobě spolupracuje s vědci z Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími výzkumnými institucemi v jiných zemích. Je držitelem evropských patentů a aktuálně probíhají patentová řízení k rozšíření patentu do dalších klíčových zemí světa.
Cílem společnosti je v roce 2026 zaregistrovat první zdravotnický prostředek s molekulárním vodíkem na světě, původem z České republiky, a jeho další zavedení v ostatních zemích EU, USA a Asie.
„Tento úspěch je důkazem, že české inovace mohou měnit světovou medicínu. Naše práce propojuje výzkum, etiku, spolupracující mezinárodní týmy a technologii s jediným cílem, pomoci lidem včas předcházet devastujícím dopadům Alzheimerovy demence a dalších druhů demencí,“ dodal David Maršálek.
Výzva veřejnosti k účasti na studii
Zároveň byla vyhlášena veřejná výzva pro dobrovolníky, kteří se chtějí této studie účastnit a splňují základní kritéria, věk 50–80 let, celkově dobrý zdravotní stav a diagnóza mírné kognitivní poruchy, až mírné či středně těžké demence. Nejlépe Ostrava a okolí.
Zájemci se mohou přihlásit do 30. listopadu 2025 na e -mail: david.skoloudik@H2medical.com
