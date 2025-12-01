Nikdy v posledních dvou stech letech se v českých zemích nerodilo tak málo dětí, jako tomu je v současnosti. Jestliže loni spatřilo světlo světa v Česku 84 311 novorozenců, nejméně od dob Marie Terezie, letos bude tento počet ještě výrazně nižší. Propad porodnosti by byl ještě výraznější, nebýt asistované reprodukce. Díky umělému oplodnění se v Česku loni narodilo kolem pěti tisíc dětí – šlo tedy o více než šest procent všech porodů. Tento podíl se od roku 2013 více než zdvojnásobil. Jak říká vedoucí lékařka kliniky reprodukční medicíny IVF Cube Praha Hana Višňová: „V Česku se narodí díky asistované reprodukci v posledních letech mezi čtyřmi a pěti tisíci dětí ročně. To je každý rok jedno malé městečko, které by jinak neexistovalo.“

Na kolik ale vlastně pořízení potomka díky umělému oplodnění rodiče vyjde? Jak se z tohoto sektoru medicíny stal velký byznys a co to přináší za negativa? Proč je současné zákonné nastavení podmínek umělého oplodnění v lecčems nespravedlivé? A jak se za poslední dekády změnilo společenské vnímání asistované reprodukce?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik stojí asistovaná reprodukce.
  • Proč je současné zákonné nastavení podmínek umělého oplodnění nespravedlivé.
  • Jak vybrat tu správnou kliniku.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.