Budoucí premiér Andrej Babiš (ANO) na svém sociálním účtu X napadl končící vládu Petra Fialy (ODS) za přípravu státního rozpočtu na příští rok. Podle Babiše rozpočet s plánovaným schodkem 286 miliard korun nafukuje část příjmů a nezahrnuje desítky miliard korun ve výdajích.
„Pravda je, že tam chybí v tom návrhu 85,4 miliardy na výdajích a je tam 15 miliard nafouknutých příjmů, které vlastně neexistují,“ prohlásil Babiš. To je podle něm důvodem, proč Fialova vláda nechtěla poslat rozpočet do Poslanecké sněmovny. Kabinet návrh poslal koncem září, vzhledem k volbám se jím ale nově zvolení poslanci bez opětovného předložení zabývat nemohou. Fialova vláda se k rozhodnutí, zda rozpočet poslancům znovu pošle, vrátí ve středu.
Babiš uvedl, že největší část výdajů chybí u ministerstva dopravy, práce a sociálních věcí nebo zemědělství. Vypíchl také v kapitole ministerstva spravedlnosti údajnou „sekeru“ ve výši 621 milionů korun pro zaměstnance soudů a státních zastupitelství. Dalších 730 milionů prý chybí v rozpočtu ministerstva vnitra pro dobrovolné hasiče a 800 milionů korun postrádá na spolufinancování evropských fondů ministerstvo zdravotnictví.
Podle Schillerové chybí v návrhu rozpočtu 80 miliard. Kromě dopravy jde o finance na dávky nebo zemědělství
Už v pátek budoucí ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že v rozpočtu chybí 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu, asi 32 miliard na mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí a sedm miliard na spolufinancování zemědělství. Další chybějící výdaje podle ní ještě vyjdou najevo.
Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) na její vyjádření reagoval slovy, že hnutí ANO nebude ochotné dodržovat zákon o rozpočtové odpovědnosti a chystá návrat obřích deficitů podle hesla 'Po nás potopa'. „Hnutí ANO opět vytáhlo nové číslo z klobouku,“ řekl v pátek Stanjura.
Stanjura prohlásil, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta HDP a půjčka na stavbu jaderné elektrárny Dukovany, na něj se rozpočtová pravidla nevztahují.
Premiér Fiala míní, že pokud vznikající koalice po odcházející vládě žádá předložení rozpočtu, měla by dodržet jeho navržené parametry, jinak by si měla připravit svůj vlastní. Babiš se podle něj jen snaží odvracet od svého střetu zájmů, řekl premiér v sobotu.
