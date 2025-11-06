Volební prohru končící vládní koalice snáším špatně, přiznává herečka a stand-up komička, ale také moderátorka předvolebních debat s premiérem Iva Pazderková. „Je mi to strašně líto,“ konstatuje s tím, že do poslední chvíle věřila, že výsledek bude lepší.
Při práci s dosluhujícím premiérem Petrem Fialou (ODS) ji překvapilo, jaké sebereflexe je schopen. „Podle mě je to silný lídr a je strašná škoda, že jsme o něj přišli.“ Důraznější stránka odcházejícího šéfa ODS byla podle herečky znát hlavně při živých debatách s voliči.
S Okamurou nikdy! Ať žije předseda Tomio! Vstupujeme do doby rutinní lži, kdy slova neznamenají nic a možné je úplně všechno
Obavy z dalšího směřování České republiky nejsou vůbec přehnané, myslí si. „Ve chvíli, kdy tady řešíme, jestli se – pro boha živého – ministrem zahraničí stane člověk, který veřejně hajluje a je to násilník, tak mi to hlava vůbec nebere. Mám strach, že jsme krok do temnějších vod už udělali.“
Během předvolební kampaně se Pazderková musela potýkat s různými nenávistnými projevy. „Za hranou toho bylo hodně. To, co naplňuje skutkovou podstatu, už řeší policie,“ konstatuje a apeluje, že ve chvíli, kdy něco překročí legální hranici, je potřeba to aktivně řešit.
