Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství pořádá v úterý 4. listopadu 2025 slavnostní galavečer Stavby roku 2025, kterým provedou moderátorka Světlana Witowská a herec Tomáš Novotný. Zpěvem doprovodí sólista Opery Národního divadla František Zahradníček a Alžběta Mrva Bohdanová.
Vypisovateli 33. ročníku prestižní soutěžní přehlídky jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Stavby hodnotí odborná porota. Porotci, experti i rada programu se shodují v konstatování, že osobní návštěva a prohlídka všech přihlášených staveb je pro práci poroty klíčová a nenahraditelná. Spolu s porotou všechny stavby tradičně objíždí a dokumentuje také filmový štáb a připravuje unikátní filmový dokument.
Více o soutěži na www.stavbaroku.cz.
