Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství pořádá v pondělí 8. září slavnostní vyhlášení nominací letošního 33. ročníku Stavby roku 2025 s předáním diplomů aktérům nominovaných staveb. Na programu je i vyhlášení nominací Zahraniční stavba roku 2025. Večerem provede herec Tomáš Novotný.
Vypisovatelé 33. ročníku prestižní soutěžní přehlídky jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Stavby hodnotí odborná porota. Porotci, experti i rada programu se shodují v konstatování, že osobní návštěva a prohlídka všech přihlášených staveb je pro práci poroty klíčová a nenahraditelná. Spolu s porotou všechny stavby objíždí a dokumentuje tradičně také filmový štáb a připravuje unikátní filmový dokument.
Generálním partnerem soutěžní přehlídky je VINCI Construction CS.
Hlavními partnery letošního 33. ročníku jsou společnosti VEKRA, BAUMIT, CEMEX, Wienerberger, EGOE a Česká agentura pro standardizaci. Generálním mediálním partnerem je CNN Prima NEWS, hlavními mediálními partnery jsou časopisy Stavebnictví a STAVITEL.
Slavnostní galavečer Stavby roku 2025, kde se následně dozvíte udělené tituly a zvláštní ceny, se uskuteční 4. listopadu 2025 od 20 hodin v Rudolfinu v Praze.
