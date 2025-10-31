V pátek se na veřejnost dostalo programové prohlášení vlády. Dokument o 38 stranách popisuje záměry a sliby budoucího kabinetu. Zabývá se také ekonomickými tématy, jako je nezvyšování daní, slibuje domácnostem snížení cen energií nebo zavedení školkovného. Podle ekonoma Metropolitní univerzity v Praze a člena vládního poradního týmu NERV Dominika Stroukala jde budoucí vláda svými sliby proti většině snah končícího kabinetu konsolidovat veřejné finance.
Co vás napadlo, když jste si pročetl programové prohlášení budoucí vlády, jaké bylo vaše první hodnocení?
Úplně první byla myšlenka, že v roce 2030 budeme dávat dohromady nový NERV, protože bude potřeba. Už na první pohled to vypadá, že se většina dosavadního konsolidačního úsilí prostě vyhodí oknem. Konsolidace se přitom týká asi třetina ekonomických otázek vládního prohlášení.
Co se dočtete dál
- Proč bude podle Stroukala budoucí vláda brzdou konsolidace.
- Co v programovém prohlášení chybí.
- Co se vládě v prohlášení povedlo.
