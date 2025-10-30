Sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) v areálu Nové Palmovky nebude, uvedla ve čtvrtek večer televize Nova. Podle končícího ministra dopravy Martina Kupky (ODS) hledá vláda pro agenturu jiné místo. Důvodem jsou dlouholeté komplikace Prahy při výběru firmy, která by měla Novou Palmovku dostavit. Podle primátorova náměstka Petra Hlaváčka (STAN), který má projekt na starosti, ale Praha se stavbou sídla v dané lokalitě nadále počítá.
"Musíme reagovat na komplikace, kterým čelí Hlavní město Praha ve veřejné soutěži na zhotovení Nové Palmovky. Postupujeme rychle dopředu v zajištění nové lokality," řekl dnes Nově ministr dopravy Kupka (ODS). Podle televize o záležitosti jednala ve středu v důvěrném režimu vláda.
„Je pravda že v součinnosti s EUSPA byly prověřovány vhodné alternativy k Nové Palmovce, kterých - kvůli unikátním požadavkům, jež tato agentura pro své sídlo potřebuje - důvodem byly zejména průtahy při veřejné zakázce, kterými byly resorty financí a dopravy velmi znepokojeny," potvrdila také mluvčí ministerstva financí Michaela Lagronová.
Budovu na Palmovce začala v roce 2014 stavět Praha 8, mělo tam být sídlo radnice doplněné o obchodní centrum. Práce byly o rok později kvůli různým sporům přerušeny a stavba od té doby stojí. Po dlouhých jednáních budovu od Prahy 8 v roce 2021 převzal magistrát, následně zvažoval umístit do ní sídlo záchranné služby. Nakonec vznikla dohoda se státem a EUSPA, která nyní sídlí v Holešovicích, kde jí však prostory již nedostačují. Do roku 2027 se má navíc počet jejích zaměstnanců v Praze zdvojnásobit na 550.
"Máme platné stavební povolení a jednotlivé stavební firmy se proti sobě odvolávají. Je to tedy pořád jedno výběrové řízení na dodavatele," řekl Nově Hlaváček. Podle televize zrušil 15. října výběr dodavatele antimonopolní úřad. Praha ale náhradní variantu nemá. "Pořád to směřujeme do té lokality Palmovka," dodal Hlaváček.
Podle původního memoranda vlády, EUSPA a Prahy z roku 2023 se evropská organizace měla do nového sídla začít stěhovat už na konci letošního roku.
Agentura sdružuje mimo jiné řízení provozu kosmických programů EU, včetně satelitních a navigačních projektů, jako jsou evropský globální satelitní systém Galileo či program Copernicus pro pozorování Země. Do Prahy se organizace z Bruselu přestěhovala v září 2012 ještě pod názvem Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA).
