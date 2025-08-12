Vesmír je nekonečný a vznikl při velkém třesku. To jsou hlavní představy většiny lidí o prostoru, v němž žijeme. Co ovšem bylo před velkým třeskem a co se nachází za hranicí vesmíru? A nemohla by se na jeho vzniku podílet nějaká božská síla? Podle astrofyzika Richarda Wünsche z Astronomického ústavu AV ČR nejsou náboženské představy o vzniku světa v rozporu s vědeckým poznáním. Do jisté míry by se dalo říct, že vědci o Bohu nemluví kvůli tomu, aby si zjednodušili práci. „Odpovědět na otázku, kde se stvořitel vzal, je složitější než vznik vesmíru vysvětlit například inflatonovým polem,“ říká Wünsch, který v rozhovoru pro týdeník Ekonom mimo jiné vysvětluje dopady vesmírné inflace.
Co se dočtete dál
- Co mohlo být před velkým třeskem.
- Jaká je povaha temné energie a jak ovlivní osud vesmíru.
- Proč je důležité věnovat pozornost kosmologii a pátrat po základních zákonech fyziky.
- Co to je vesmírná inflace.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.