V důležitých funkcích v institucích Evropské unie je jen minimum Čechů. Přitom některé státy, které do EU vstupovaly spolu s Českem, jsou na tom výrazně líp. Český kandidát teď měl blízko k zisku jedné opravdu významné pozice. Podle zdrojů HN ale Evropská komise váhá, jestli ho do ní skutečně obsadí, i když z konkurzu vyšel jako nejlepší. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich emailů. Odebírejte!
Velvyslankyně smaží
Nevím, jestli ministerstvo zahraničí vydalo jednotlivým ambasádám pokyn, aby se na sociálních sítích odvázaly. České velvyslanectví v Lucemburku každopádně provozuje na Instagramu účet, na němž se prezentuje, řekněme, netradičně. Velvyslankyně Barbara Karpetová se svěřuje například s tím, jak to někdy chodí v pátek. Případně jak… smaží.
Co se dočtete dál
- O jakou významnou funkci může Česko v Bruselu přijít.
- Proč se jedním z témat v Bruselu stalo i Brno.
- Jak si Andrej Babiš popletl Green Deal.
