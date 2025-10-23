V příštích týdnech státy Evropské unie dost možná odhlasují nový cíl na snížení emisí. Podle Andreje Babiše tomu ale Petr Fiala může ve čtvrtek v Bruselu zabránit. Babiš se mýlí, ať už vědomě, nebo prostě jen neví, jak vše funguje. Ostatně, jeho nejbližší evropský přítel Viktor Orbán se zachová úplně stejně jako Fiala. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Petr Fiala nemůže nic vetovat, jak tvrdí Andrej Babiš.
  • Jak se zachová Babišův nejbližší spojenec Viktor Orbán.
  • Proč Česko na úrovni ministrů nakonec nejspíš bude hlasovat proti návrhu a proč je to nesmyslný postoj.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se