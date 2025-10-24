Ke konci října proběhl další ročník Health & Longevity Summitu, který pořádají Hospodářské noviny ve spolupráci s klinikou EliteMedical. Na něm se sešly špičky tuzemské medicíny, odborníci z oboru longevity i lidé z byznysu, kteří začínají v tomto odvětví rozvíjet své podnikání. Podívejte se, jak to v pražském Slovanském domě vypadalo.
