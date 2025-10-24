Ke konci října proběhl další ročník Health & Longevity Summitu, který pořádají Hospodářské noviny ve spolupráci s klinikou EliteMedical. Na něm se sešly špičky tuzemské medicíny, odborníci z oboru longevity i lidé z byznysu, kteří začínají v tomto odvětví rozvíjet své podnikání. Podívejte se, jak to v pražském Slovanském domě vypadalo. 

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam