Hnutí Starostové a nezávislí (STAN), které po letošních volbách zamířilo do opozice, by mělo v nové Poslanecké sněmovně vést výbor pro obranu a také výbor pro veřejnou správu. Má mít také místopředsedu dolní komory, kterým bude dosavadní ministr vnitra a předseda hnutí Vít Rakušan. Po jednání s místopředsedkyní ANO Alenou Schillerovou to ČTK řekl první místopředseda STAN a ministr průmyslu Lukáš Vlček.
Pirátům pak ANO nenabídlo na schůzce k uspořádání nové sněmovny žádnou pozici předsedy sněmovního výboru nebo komise, řekla novinářům po jednání šéfka pirátského poslaneckého klubu Olga Richterová. Pokládá to za narušení zvyklostí a zásad poměrného zastoupení, protože Piráti jsou podle ní čtvrtým nejsilnějším klubem a ve sněmovních volbách je podpořilo přes půl milionu voličů.
Opoziční uskupení by měla obsadit předsednické pozice v osmi výborech, stejně tomu bylo v minulém volebním období. ODS má vést tři výbory, hnutí STAN a KDU-ČSL po dvou a TOP 09 jeden. Piráti mají ve sněmovně 18 křesel, zatímco lidovci 16 a TOP 09 devět. „Ačkoliv Piráty podpořilo víc než půl milionu voličů, jsme čtvrtý nejsilnější klub a máme 18 poslanců, tak nám nebyla nabídnuta jediná pozice předsedy výboru nebo komise,“ řekla Richterová.
ANO podle Richterové nabídkou zásadně nedemokraticky porušilo zvyklosti sněmovní kultury, které platí desítky let. „Tam není žádný důvod, paní předsedkyně (Alena Schillerová, ANO) řekla, že prostě to tak vyšlo,“ uvedla Richterová. Piráti podle ní budou jedinou skutečnou opozicí vznikající vládě „Čapího a Orlího hnízda“.
Motiv ANO spatřuje Richterová v tom, že Piráti jsou důsledně protikorupční. „Nechceme židličky pro židličky. Klub KDU-ČSL, který má 16 poslanců, dostal dva předsedy, Piráti s 18 poslanci, protože jsme skutečnou důslednou opozicí, dostali nula,“ podotkla. Místopředsedkyně ANO Schillerová zdůraznila, že Piráti budou mít zastoupení ve všech výborech a komisích, což je nejdůležitější.
STAN: Schůzka naplnila očekávání
Šéfka klubu STAN Michaela Šebelová pak uvedla, že Starostové budou do výborů vybírat odborníky a zkušené lidi. Podle místopředsedy hnutí Vlčka je zatím jasná jen nominace Rakušana do vedení sněmovny. „Se zbytkem nyní půjdeme dovnitř hnutí. Budeme jednat, hledat nominace a vést debatu o samotném obsazení jednotlivých výborů,“ uvedl. STAN má nyní 22 poslanců
Schůzka se Schillerovou naplnila očekávání STAN z pohledu vedení sněmovny a vedení dvou výborů, uvedl Vlček. Hlavně o vedení výboru pro veřejnou správu Starostové dlouhodobě stojí, dodal. „Z té schůzky odcházíme v situaci, kdy myslím, že se pokusíme konstruktivně najít nějakou dohodu,“ doplnil.
