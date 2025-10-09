Jedině volba hnutí ANO zajistí, aby se v Česku vládlo kompetentně, uvedla veřejně někdejší blízká spolupracovnice premiéra Petra Fialy. To je v politice vývoj skutečně velmi neobvyklý. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Babišovy slzy
Když Andrej Babiš přijel v roce 2022 do Bruselu poprvé od doby, kdy úřad premiéra předal Petru Fialovi, měl „slzy v očích“, vyprávěl mi člověk, který byl u toho. Babiš nelitoval ztráty premiérské funkce, ale toho, že už nemůže jít na Evropskou radu, tedy na summit premiérů či prezidentů států EU. Bavilo ho to tam. „Myslím, že plno těch premiérů můžu označit za přátele,“ řekl mi tehdy. Není tajemstvím, že šéfovi ANO dělá dobře, když je ve společnosti „velkých kluků a holek“. Pokud bude opět premiérem, je z českého pohledu zásadní, aby se ho lídři zemí, jako je Německo, Itálie nebo Dánsko, snažili vzít mezi sebe, navzdory tomu, že se ve frakci Patrioti pro Evropu spojil s jejich domácími úhlavními nepřáteli. Prostě aby Babišovi nezbyli jen Orbán s Ficem, k nimž má mentálně nejblíž.
Co se dočtete dál
- Kdo se proti Fialovi postavil.
- Proč si k sobě premiér takového člověka vůbec vzal.
- S jakým šéfem evropské vlády se už pro Babiše nyní chystá schůzka.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.