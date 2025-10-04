Piráti i u letošních voleb překvapili kroužkovací revolucí. Zatímco před čtyřmi lety pro ně byla nepříjemná - z koalice s hnutím STAN vyšli jako poražení, letos na kroužkování u Pirátů doplatili hlavně muži. Díky preferenčním hlasům se do Poslanecké sněmovny z 18 mandátů dostalo 15 žen, a i viditelní kandidáti či krajští lídři neuspěli. Jedním z nich je i ekonom a člen NERV Libor Dušek.
Co říkáte na to, že jste doplatil na kroužkovací revoluci voličů Pirátů? Není vám to líto, když jste oddřel kampaň, jak mnozí říkají, ale ve Sněmovně nakonec nezasednete?
Kampaň oddřeli všichni, ale mě mrzí, když to řeknu hodně přehnaně, že show na TikToku zvítězila nad odborností. Jak uvnitř Pirátů, tak celostátně. Jediným poraženým těchto voleb je ekonomie jako věda. Strany s kompetentním programem, který stojí na moderní soudobé ekonomii a standardní ekonomické vědě - STAN a Piráti - dospěly k součtu zhruba dvaceti procent, zatímco všechny ostatní – vlastně popírači ekonomie, zejména co se týkalo debaty okolo emisních povolenek, tak ovládli 80 procent Sněmovny.
Kdo to například je?
Ve Sněmovně usednou ekonomové jako je Markéta Šichtařová, Michal Ševčík nebo Vladimír Pikora, kteří jsou představitelé toho českého úchylného směru, těch devadesátkových pouček, který byly mimo už ve své době a jsou dávno překonané.
Kdo z ekonomů bude od Pirátů ve Sněmovně chybět?
Byli jsme tři kandidáti v Praze, na třetím místě Vašek Vyslous, na čtvrtém já, na pátém Tereza Nislerová, my tři jsme dělali celý ekonomický program Pirátů a chodili jsme do debat k tématu ekonomie. A ještě Mikuláš Ferjenčík.
Z výsledků voleb tedy nejste nadšený?
Pro Piráty to dopadlo dobře. Na podzim jsme v průzkumech měli kolem pěti, šesti procent, proběhla vnitrostranická reforma, nakonec to bude skoro devět procent, tak to je úspěch. Je to jednoznačné zlepšení. Celkově ale vyhrála klimatická dezinfoscéna.
Co teď čeká českou ekonomiku?
Program ANO je prostě fiskálně nastaven na rozhazování stovek miliard bez toho, aby řekli, kde na to vezmou. Jejich program ukazuje na podobný scénář jaký nastal v Maďarsku nebo na Slovensku.
Obáváte se toho, že ANO Česko ještě víc zadluží, pokud by mělo naplnit všechny jejich sliby, které mají v programu?
Vládní odpovědnost je většinou trošku omezí, ale ten program je jednoznačně na vlně velkého zadlužování. Další věc je otázka bezpečnosti v zahraničních politikách, na tu se teď budeme hodně soustředit.
