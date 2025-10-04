Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše slaví. Suverénně ovládlo letošní volby do Poslanecké sněmovny a získalo téměř 35 procent. Dosavadní vládní koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Starostů (STAN) se tak nepodařilo obhájit většinu v Poslanecké sněmovně, a to ani s někdejšími koaličními partnery Piráty. Uskupení Stačilo!, za které kandidovali hlavně komunisté a také sociální demokraté, nutnou pětiprocentní hranici oproti předvolebním průzkumům nepřekročilo.
Parlamentní volby 2025 ve snímcích fotografů HN
