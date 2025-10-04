Hnutí ANO výrazně zvítězilo ve třech strukturálně postižených regionech Česka, v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Svůj volební výsledek tam oproti roku 2021 vylepšilo zhruba o deset procentních bodů a jeho zisky v těchto krajích podle průběžných výsledků překročily 40 procent. Vyplývá to z průběžných výsledků voleb na serveru volby.cz.
V Karlovarském kraji získalo ANO po sečtení 97 procent okrsků přes 42 procent hlasů. V Ústeckém po sečtení skoro 99 procent okrsků 44,95 procenta hlasů a v Moravskoslezském kraji po sečtení 97 procent hlasů slabě přes 44 procenta hlasů.
Drtivé vítězství ANO: Nad obranou země vyhrála obrana ceny rohlíků, dojde k obratu v politice Česka
Předseda hnutí Andrej Babiš stál v čele kandidátky právě v lidnatém Moravskoslezském kraji a od počátku roku tam vedl intenzivní kampaň. Pravidelně objížděl menší obce se stovkami obyvatel a na mítincích podle zjištění ČTK opakovaně zdůrazňoval, že jsou pro něj hlasy moravskoslezských obyvatel důležité, a naléhal, aby přišli k volbám.
I v pátek, když v Ostravě odevzdával volební hlas, řekl ČTK, že se do čela kandidátky v Moravskoslezském kraji postavil proto, že ho považuje za velmi důležitý. Připomněl, že v minulých volbách byla účast v regionu jen okolo 60 procent, zatímco v Praze 70, což představuje rozdíl 95 000 hlasů. Navíc se v Moravskoslezském kraji započítávají hlasy ze západní Evropy. Dnes byla po sečtení skoro 99 procent hlasů v kraji tamní volební účast 66,28 procenta.
V Moravskoslezském kraji ANO podpořilo před čtyřmi lety 33,73 procenta voličů, v Ústeckém to bylo 35,61 procenta a v Karlovarském 33,06 procenta.
Politolog Jakub Lysek z Palackého univerzity v Olomouci na síti X uvedl, že volby se vyznačovaly mobilizací periferií.
Trojice strukturálně postižených krajů se vyznačuje tím, že se v minulosti orientovaly na těžební, zpracovatelský a chemický průmysl a v současnosti mají nízkou míru ekonomického růstu a významně zaostávají za nejvyspělejšími regiony Česka. Ekonomické problémy doprovází i nízká atraktivita pro život obyvatel, menší nabídka perspektivních pracovních příležitostí a horší podmínky pro podnikání.
ANO bylo v těchto krajích úspěšné už loni v krajských volbách, například v Moravskoslezském kraji mohlo sestavit jednobarevnou vládu, protože získalo ve volbách nadpoloviční počet mandátů v 65členném zastupitelstvu. Nakonec se rozhodlo vládnout s koalicí SPD, Trikolora a PRO. V Karlovarském kraji pak vytvořilo jednobarevnou vládu ANO.
