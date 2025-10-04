Těsně pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny by mohlo po letošních volbách zůstat hnutí Stačilo!, ve kterém se spojili komunisté se sociálními demokraty. Po sečtení třetiny okrsků mělo hnutí 4,68 procenta a i predikce z dílny agentury STEM a společnosti Blindspot AI jim předpovídaly, že se do sněmovny nedostanou. Co by to pro Stačilo! znamenalo, popisuje v rozhovoru z volebního štábu pro HN místopředseda SOCDEM a lídr Stačilo! pro Karlovarský kraj Jiří Nedvěd.
Řešili jste už, co bude, když se nedostanete do sněmovny?
Zatím ne, soustředili jsme se zatím na kampaň, uvidíme, co bude.
Proč vy jste se rozhodl jít se Stačilo!? Řada sociálních demokratů byla proti, vystoupila ze strany.
Viděli jsme, že samotná SOCDEM neměla šanci, že by hlasy propadly – a ty jsme chtěli zachránit. Naše strana navíc ztrácí členy sedm let, i za minulého předsedy, tisíce ročně stejně jako letos. Podařilo se stranu vnitřně ideologicky stmelit, nemám s tím problém.
Je sečtena více než čtvrtina hlasů, vy máte stále pod pěti procenty hlasů a nevypadá to tedy pro vás dobře.
Jsou to venkovské okrsky, zdá se, že tam volili Babiše. I Motoristé tam udělali dobrý výsledek, lidé tam vnímají možnost jezdit svým autem na spalovací pohon jako něco zásadního. Rozhodovali se možná podle toho. My kampaň zaměřili hodně na menší a střední města, tak ještě uvidíme.
Někteří v SOCDEM říkali, že by bylo lepší prohrát čestně než se spojit s komunisty. Nyní se zdá, že prohrajete s komunisty. Co vy na to?
Tyhle řeči odmítám, my se v politické realitě takhle rozhodli. Smysl mně to dává i zpětně, i pokud nepostoupíme.
Je ve hře vaše vystoupení z hnutí Stačilo! v případě prohry a co bude vůbec se SOCDEM?
Pokud bychom šli sami, tak finančně náročnou kampaní stranu vyčerpáme. A pokud bychom ani nedosáhli na státní příspěvek, tak by straně hrozilo zaniknutí. Budoucnost SOCDEM nebo Stačilo! nyní neřešíme. Čas na to přijde.
