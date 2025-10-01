Předvolební kampaně před nadcházejícím víkendem finišují a strany se pokoušejí ještě na poslední chvíli přetáhnout nerozhodnuté voliče. Jejich snaha vrcholí dnes a zítra televizními debatami premiéra a lídra Spolu Petra Fialy a expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. První střetnutí startuje dnes ve 20:20 na televizi Prima a pro čtenáře Hospodářských novin ho živě glosují šéfkomentátor HN Petr Honzejk a politický reportér Ondřej Leinert.
Když nahlédneme do dosavadní tabulky, hraje všechno do karet Andreji Babišovi. Jeho tým hnutí ANO jasně vede, v průzkumech se pohybuje kolem třiceti procent hlasů. Společně s rezervními týmy nastupujícími v této sezóně pod hlavičkami Stačilo!, SPD a Motoristé sobě, mu průzkumy slibují pohodlnou většinu ve sněmovně. Naopak Petru Fialovi, přestože je jeho tým Spolu složen z nejlepších hráčů tří celků - ODS, TOP 09 a KDU ČSL, se zatím nedaří podle jeho představ. Předpokládaný výsledek kolem dvaceti procent je výrazně pod výkonem ze sezóny 2021, kdy celou volební soutěž překvapivě vyhrál a usídlil se na čtyři roky ve Strakově akademii. Změna trendu ústící v obhajobu vítězství by byla podobným zázrakem jako vítězství Řeků na fotbalovém mistrovství Evropy v roce 2004. I když Petru Fialovi by se asi víc líbilo přirovnání k zázraku na ledě z Olympiády 1980 v Lake Placid, kde nadšení američtí amatéři porazili Rusáky. Pardon, Sovětskou sbornou.
Leinert: Fiala už se mohl rozehrát v nedělním předkole na půdě České televize, kde však klíčový útočník týmu ANO Babiš od památného prezidentského poháru v roce 2023 kvůli stížnostem na sudího Martina Řezníčka odmítá hrát. A tak to byl trochu jiný zápas. Proti nebývale ofenzivně naladěnému Fialovi nastoupil za ANO spolehlivý univerzál Karel Havlíček. Do souboje se zapojili i ostatní hráči, včetně reprezentanta STAN Víta Rakušana, SPD Tomia Okamury, Piráta Zdeňka Hřiba nebo Motoristy Petra Macinky, nechyběl ani podceňovaný Robert Šlachta z Přísahy. Vše pískala zkušená rozhodčí Marcela Augustová, která po letech u elektronické tužky v televizním studiu opět navlékla dres a nahradila tak svého kolegu Řezníčka. Dnes na Primě už to však bude souboj pouze Fialy a Babiše.
Honzejk: Milí přátelé politické okopávané, vítáme vás při sledování vrcholu letošní sezóny. Ke vstupu do arény TV Prima se připravují Andrej Babiš a Petr Fiala. Oba borci jsou bojovně naladěni, Petr Fiala si v rámci rozcvičky stihnul odskočit do Kodaně na Evropskou radu, Andrej Babiš zvolil klidnější model přípravy. Co od zápasu očekávat? Zatímco Babiš si může dovolit vycházet ze zajištěné obrany a spoléhat na rychlé kontry, Fiala bude muset od prvních minut útočit. Nic jiného než výrazné vítězství mu naději na posun na kýžené první místo ve volební tabulce, ve které v rozporu s odhady expertů, statistikami i zdravým rozumem stále doufá, dát nemůže. Remíza pro něj neřeší vůbec nic.
