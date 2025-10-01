Reforma sociálních podpor nabyla ve středu účinnosti. Příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky nahradí jedna nová dávka státní sociální pomoci. Lidé budou podávat jednu žádost, víc se bude zohledňovat jejich majetek. Nový systém sociální pomoci začne platit postupně během zhruba půl roku, tedy do konce března příštího roku. Měl by být podle vlády jednodušší, efektivnější a adresnější a měl by více motivovat k práci.
Dopady zavedení takzvané superdávky na státní rozpočet se podle propočtů ministerstva práce a sociálních věcí pohybovaly od snížení výdajů o asi 2,5 miliardy korun po jejich zvýšení zhruba o 7,4 miliardy korun. Vliv na rozpočet po sněmovních úpravách vládní novely známý není. Poslanci například rozšířili okruh zranitelných osob s vyšší podporou o lidi s nárokem na vdovský nebo vdovecký důchod a na jeden rok o pozůstalé manžele či partnery. Snížili ale naopak částky energetického paušálu.
Nová dávka se skládá ze čtyř částí, a to z peněz na živobytí a na bydlení a z bonusu na děti a za práci či její hledání. Výše se odstupňuje podle příjmu a pracovní aktivity. Odstranit se mají body zlomu, kdy člověk při překročení výdělku byť jen o korunu pomoc od státu ztrácí. Podpora se bude lišit pro domácnosti s příjmem do 1,43násobku životního minima a nad něj. Domácnost bude moci mít dvě nemovitosti, druhou ale bude muset do tří let prodat. Vozidlo bude moci mít v průměru každý dospělý v rodině. Rozhodovat bude i výše úspor, hranice bude představovat 200 tisíc až 400 tisíc korun podle počtu členů domácnosti.
Česko a byty: vládní pomoc s bydlením poslala ceny nájmů raketově vzhůru, dostupnost žít ve vlastním kabinet nezlepšil
Část podpory na živobytí připadne jen domácnostem s příjmem pod 1,43násobek životního minima jejich členů. Podpora na bydlení bude dál pro lidi, kteří vydávají za byt či ubytování přes 30 procent příjmu. Částka bude vycházet z normativních nákladů a z energetického paušálu. Částky paušálu sněmovna snížila s cílem úspor až 1,2 miliardy korun ročně.
Podmínkou pro získání peněz na dítě bude práce či její hledání a školní docházka dětí. Celkovou dávku zvýší pracovní bonus, který budou moci mít také lidé na rodičovské. Úřad práce bude moci žádat lidi se sociální dávkou kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti, aby si nechali po 380 dnech přezkoumat zdravotní stav.
Dávky čerpá kolem osmi procent Čechů
Prezident Petr Pavel reformu podpořil. Poukázal ale na její možné dopady na některé skupiny lidí, jak zaznívaly v odborných diskusích. Jde podle něho mimo jiné o vymezení zranitelných osob, které nyní vynechává například samoživitele se staršími dětmi. Rizika je podle Pavla třeba sledovat. Pokud se naplní, bude žádat příští vládu, aby některé parametry opravila. Senát požádal ministerstvo práce a sociálních věcí o to, aby dopady reformy vyhodnocovalo.
Sociální dávky může podle dosavadních pravidel čerpat až 29 procent obyvatel Česka. Podporu ve skutečnosti pobírá asi osm procent lidí. Po reformě by se měl okruh lidí s nárokem na pomoc od státu zúžit, podle dřívějších odhadů z původního vládního znění změn na 22 procent.
Účinnosti nabyla také doprovodná novela dalších zákonů, která od září příštího roku zavede novou státní dávku pro studentky a studenty vyšších odborných a vysokých škol s malými dětmi na jejich hlídání v měsíční částce třetiny minimální mzdy. Od září 2027 se podle novely zařadí mezi dávky příspěvek na vysokoškolské studium pro studenty z domácností s příjmy pod dvojnásobek životního minima. Příspěvek bude činit čtvrtinu minimální mzdy, stejně jako nynější sociální stipendium pro vysokoškoláky, které je ale určeno pro studenty z rodin s příjmy pod 1,5násobek životního minima a které nová dávka nahradí.
Doprovodná novela upravuje také například životní minimum. Prodlužuje vyplácení náhradního výživného za neplatiče alimentů z nynějších nejvýše čtyř až na šest let. Provozovatelům hazardních her umožní novela vytvářet programy pro snižování dopadů účasti na nich.
