Pátý český národní park Křivoklátsko nevznikne. Těsně před volbami to prohlašuje jejich favorit, hnutí ANO. Vládní koalice kvůli odporu Babišových poslanců vzdala na poslední sněmovní schůzi finální projednávání novely zákona o ochraně přírody a krajiny, vyhlášení parku tak nyní závisí na složení sněmovny příští. Hnutí ANO přitom vadí odpor okolních obcí a chce myšlenku na vznik parku dát k ledu. Zato koalice Spolu na jeho vytvoření dál trvá. 

Šanci naopak dává ANO už vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok. Tu sice skupina poslanců hnutí navrhuje u Ústavního soudu zrušit, pokud jim ale soud nevyhoví, u CHKO prý bude ANO nanejvýš revidovat její hranice.

