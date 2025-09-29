Pátý český národní park Křivoklátsko nevznikne. Těsně před volbami to prohlašuje jejich favorit, hnutí ANO. Vládní koalice kvůli odporu Babišových poslanců vzdala na poslední sněmovní schůzi finální projednávání novely zákona o ochraně přírody a krajiny, vyhlášení parku tak nyní závisí na složení sněmovny příští. Hnutí ANO přitom vadí odpor okolních obcí a chce myšlenku na vznik parku dát k ledu. Zato koalice Spolu na jeho vytvoření dál trvá.
Šanci naopak dává ANO už vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok. Tu sice skupina poslanců hnutí navrhuje u Ústavního soudu zrušit, pokud jim ale soud nevyhoví, u CHKO prý bude ANO nanejvýš revidovat její hranice.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou argumenty obou stran?
- Jak dopadne Chráněná krajinná oblast Soutok, kterou se ANO také snaží zrušit?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.