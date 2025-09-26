Zatím tuto možnost využilo podle ČTK přes 50 tisíc lidí. Kdo ale nechal žádost o voličský průkaz přes Portál občana na poslední chvíli, může narazit na problém. Uzávěrka je dnes v 16 hodin a systém podobně jako minulý pátek kolabuje.
„Je možné, že dostupnost je horší. Zhruba před hodinou a půl, po dvanácté hodině v poledne, jsme měli výpadek, teď by to ale mělo fungovat,“ řekl v pátek kolem 14. hodiny mluvčí Digitální a informační agentury (dále DIA) Jakub Palata. Právě DIA má provoz Portálu občana na starosti. HN nicméně na stejný problém narazily i kolem zmíněné 14. hodiny. A problémy přetrvávaly i nadále, systém nefungoval několik hodin.
Žádost o voličský průkaz se při redakční zkoušce načetla několikrát nekompletní, pak už ji nahradila jen stránka s oznámením „Nastala chyba! Na opravě usilovně pracujeme, vraťte se, prosím, za chvíli.“
Palata se na dotaz, k jakému problému došlo, omluvil, že zatím nemá přesné informace. „Ale vypadá to, že se děje to podobné co minulý pátek, kdy nám asi na hodinu a půl vypadlo propojení mezi systémy,“ uvedl mluvčí DIA a požádal o trpělivost.
„Nabízíme ještě ne úplně ideální řešení, ale alternativu, kdy se dá žádost podat na příslušný úřad přes datovou schránku. Tam je také dnes termín do 16 hodin. Kdyby všechno selhalo, toto řešení funguje,“ popsal alternativní možnost žádosti o voličský průkaz Palata.
Lidé, kteří by tento pátek do 16 hodin nestihli podat žádost o voličský průkaz digitálně, a přesto potřebují volit mimo své trvalé bydliště, si o průkaz mohou zažádat ještě osobně – zde je lhůta do 1. října. S průkazem budou moct hlasovat nejen v kterékoli volební místnosti v Česku, ale i na ambasádách v zahraničí.
Voličské průkazy pro sněmovní volby začaly úřady vydávat 18. září. Dokument zašlou na adresu, kterou žadatel uvedl, nebo ho předají osobně jemu či jeho zástupci. „Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat,“ uvádí ministerstvo vnitra.
Voličský průkaz bude nutné odevzdat volební komisi, a to i v případě, pokud by se volič nakonec rozhodl hlasovat v domovské obci. Teprve po odevzdání průkazu dostane volič hlasovací lístky a obálku. Volební místnosti se otevřou 3. a 4. října.
