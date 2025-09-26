To, co zažívám letos, jsem zažíval i v roce 2021, říká těsně před volbami premiér Petr Fiala. Lidem na mítincích prý radí, aby si nenechali namluvit, že už je rozhodnuto a že demokratické strany nemají šanci. „Když lidé ztratí víru v demokratický vývoj a ve strany, které ho reprezentují, tak to špatně dopadne,“ tvrdí v dalším předvolebním Spotlightu.
Česko a demokracie: patříme mezi nejlépe fungující systémy na světě, ukazují tvrdá data
Favorit voleb Andrej Babiš podle Petra Fialy není ani statečný, ani pevný v názorech. A proto by dle jeho slov mohl podlehnout lákavé nabídce Vladimira Putina. „Zavolá mu a podlehne. Není to politik, který nás může chránit v těžkých časech,“ konstatuje.
„Jsme v období druhé studené války a jsme každodenními svědky agresivní politiky Ruska,“ upozorňuje. „Já jsem tady jako kluk tanky z Moskvy viděl. A budou tu zase, když se nebudeme bránit.“
Host Matyáše Zrna upozorňuje, že pokud „to tady špatně dopadne“, Babiš má – na rozdíl od něj – možnost odjet. Třeba do Francie, kde vlastní celý zámek.
Pokud jde o věci, které jsou jeho vládě vyčítány, Fiala mimo jiné přiznává, že ho skutečně mrzí zvyšování daní. „Kdyby to bylo možné, tak bych daně nezvýšil. Ale bylo to nutné, protože jsme potřebovali pomoct lidem a firmám s cenami energií, s inflací a se vším, čemu jsme čelili a co jsme zdědili po Andreji Babišovi.“
