Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvýší o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část ještě o 2,6 procenta. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 668 korun na 21 786 korun. Zavedou se také minimální důchody. Ten starobní nesmí být nižší než 9800 korun. Nařízení o valorizaci důchodů schválila vláda. Na tiskové konferenci po jejím jednání to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet rozhodl i o zvýšení příplatků k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich. Zvednou se od ledna o 2,6 procenta.
Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června starobní, invalidní a pozůstalostní penze 2,83 milionu lidí. Další desetitisíce důchodů poskytovaly sociální systémy obrany, vnitra či justice. Podle zákona se penze zvedají vždy od ledna o růst cen pro důchodcovské domácnosti a o třetinu růstu reálných mezd. Důchod se skládá ze dvou částí. Solidární pevná výměra je pro všechny stejná a odpovídá desetině průměrné mzdy. V zásluhovém procentním dílu se odráží výše odvodů z výdělků, odpracovaná doba i počet dětí.
Česko a důchody: reálné příjmy penzistů rostou, koupí si více jídla i benzinu. V Evropě patří k průměru
„Dobrou zprávou je, že důchody v průměru vzrostou o 668 korun,“ uvedl Jurečka.
Průměrná starobní penze by se měla po valorizaci podle podkladů k nařízení dostat na 21 786 korun. Podle ministra by mohla překročit 21 800 korun. Jurečka podotkl, že průměrný polský důchod činí v přepočtu 18 867 korun, slovenský 17 665 korun a maďarský 15 021 korun. „Tím chci podtrhnout to, že v ČR se vždy zachovává kupní síla našich důchodců,“ dodal šéf resortu práce.
Podle podkladů k nařízení by průměrná starobní penze měla od ledna odpovídat 53 procentům průměrné čisté mzdy. U hrubé mzdy by to mělo být 42 procent, tedy o 1,2 procentního bodu méně než letos, uvedlo ministerstvo práce. Podle něj by se reálná hodnota průměrné starobní penze měla zvednout o 1,1 procenta. Základní výměra bude tvořit 22,4 procenta důchodu, letos je to 22,1 procenta. Posiluje se tak solidarita.
Od ledna se zavádí po reformě i minimální důchod. Ten starobní odpovídá pětině průměrné mzdy, polovinu tvoří solidární výměra a polovinu zásluhový díl. Pevná část má činit příští rok 4900 korun a stejně vysoká bude i procentní výměra. Minimální starobní penze tak bude 9800 korun. Stejně vysoký bude i invalidní důchod třetího stupně. Invalidé druhého stupně budou pobírat minimálně 7350 korun a prvního stupně 6534 korun. Vdovský a vdovecký důchod by měl činit nejméně 7350 korun a sirotčí pak 6860 korun. Polepšit by si podle údajů z důchodové ročenky mohlo několik desítek tisíc lidí. Loni mělo starobní důchod pod 10 tisíc korun 34 600 seniorů a seniorek.
Výdaje na valorizaci ministerstvo práce v podkladech nevyčíslilo. Uvedlo, že s nimi rozpočet počítá. Podle návrhu má mít resort práce na důchody přes 722,2 miliardy korun, což je téměř o 22,5 miliardy víc než letos.
Nařízení stanovuje pro příští rok i redukční hranice pro výpočet důchodu či pro odvody živnostníků. První činí 21 546 korun a druhá 195 868 korun.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist