Letošní předvolební kampaň působí, jako by všichni tušili, jak to dopadne, uvažuje politický komentátor Jindřich Šídlo. "V jednu chvíli to vypadalo, že se Spolu smířilo s tím, že už to nemůže dopadnout jinak než špatně," hodnotí.
Fiala napodobuje Klausovu výzvu z devadesátek. Opravdu se vyplatí odevzdat hlas nejsilnějším?
To, že se některá z tak řečených demokratických stran obětuje pro záchranu západního ukotvení země a spojí se po volbách s Andrejem Babišem, podle Šídla nelze vyloučit.
Možné to je, uznává. Teorii, že to nakonec "stejně bude Babiš s ODS", ale nepovažuje za pravděpodobnou. "To by se ODS zbláznila - jednak by to velmi pravděpodobně nevyšlo početně a jednak každá strana, která do toho půjde sama, musí počítat s tím, že dopadne tak, jako dopadly strany, které už s Babišem vládly."
Host Matyáše Zrna souhlasí s tím, že partnerství s Andrejem Babišem by nakonec mohlo být politickou sebevraždou i pro Tomia Okamuru a jeho SPD. "Má ale ještě nějakou jinou šanci? Tou opoziční stranou je už 12 let," upozorňuje a dodává: "Okamura ví, že jeho voliči už třeba taky očekávají nějaké výsledky.
Prchal: S Babišem se pracovalo hezky. Rád bych dělal s Decroix, ale teď mě vytočila
