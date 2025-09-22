Letošní předvolební kampaň působí, jako by všichni tušili, jak to dopadne, uvažuje politický komentátor Jindřich Šídlo. "V jednu chvíli to vypadalo, že se Spolu smířilo s tím, že už to nemůže dopadnout jinak než špatně," hodnotí.

To, že se některá z tak řečených demokratických stran obětuje pro záchranu západního ukotvení země a spojí se po volbách s Andrejem Babišem, podle Šídla nelze vyloučit.

Možné to je, uznává. Teorii, že to nakonec "stejně bude Babiš s ODS", ale nepovažuje za pravděpodobnou. "To by se ODS zbláznila - jednak by to velmi pravděpodobně nevyšlo početně a jednak každá strana, která do toho půjde sama, musí počítat s tím, že dopadne tak, jako dopadly strany, které už s Babišem vládly."

Host Matyáše Zrna souhlasí s tím, že partnerství s Andrejem Babišem by nakonec mohlo být politickou sebevraždou i pro Tomia Okamuru a jeho SPD. "Má ale ještě nějakou jinou šanci? Tou opoziční stranou je už 12 let," upozorňuje a dodává: "Okamura ví, že jeho voliči už třeba taky očekávají nějaké výsledky.

Prchal: S Babišem se pracovalo hezky. Rád bych dělal s Decroix, ale teď mě vytočila

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam