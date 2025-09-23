Výsledky českých žáků nejsou v porovnání s jinými evropskými zeměmi vůbec špatné. V matematické či čtenářské gramotnosti patří tuzemští školáci k těm nadprůměrným. V digitální gramotnosti jsou dokonce nejlepší v Evropě. Podle hodnocení projektu Index prosperity Česka jsme si v oblasti vzdělávání a výzkumu meziročně polepšili ze 14. na 12. příčku v Evropské unii. A to navzdory tomu, že výdaje na vzdělávání se v porovnání s průměrem Evropské unie opět snížily. Hůře je na tom Česko, pokud jde o takzvané měkké dovednosti, duševní zdraví žáků či to, jak se vlastně ve školách cítí.
Matematické, čtenářské a přírodovědné znalosti a dovednosti patnáctiletých žáků ve světě při posledním mezinárodním testování PISA v roce 2022 dramaticky poklesly, výjimkou je několik asijských států v čele se Singapurem, Japonskem a Koreou. Výrazný propad zaznamenalo například Německo, ale i Finsko, které si Česká republika v oblasti vzdělávání často bere za vzor.
Zhoršili se i čeští žáci, jejich výsledek byl v matematické gramotnosti, na kterou se testy tentokrát zaměřovaly, nejhorší od roku 2003. Přesto se jim podařilo zůstat v matematické, čtenářské, přírodovědné i finanční gramotnosti nad průměrem. Propad navíc podle odborníků není tak velký.
„Je to skvělý výsledek, když uvážíme, že až do roku 2019 bylo české školství dvě dekády extrémně podfinancované a relativní učitelské platy vůči platům v ekonomice patřily k nejnižším v rámci zemí OECD,“ říká ekonom Daniel Münich z institutu CERGE-EI, který se vzděláváním dlouhodobě zabývá. Poměr výdajů na vzdělávání k HDP podle Eurostatu klesl oproti roku 2021 ze 4,7 procenta – což je mimochodem nynější průměr Evropské unie – na 4,5 procenta.
Dobrá zpráva je, že čeští osmáci umí s počítačem a internetem pracovat nejlépe z evropských zemí, celosvětově je předběhli pouze Korejci. Ukázalo to Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti (ICILS) z roku 2023. Důvodem úspěchu je však podle odborníků hlavně to, že na mobilu tráví více času než jejich spolužáci z jiných evropských zemí. Testy například ověřovaly, jak se žáci orientují v e-mailové schránce, jak zvládají upravovat obrázky, prezentace nebo správně vyhledávat na internetu.
Testy PISA měřily nejen gramotnosti, ale také sociálně-emoční schopnosti dětí. Jde například o trpělivost a vytrvalost, zvídavost, cílevědomost, ovládání emocí, odolnost vůči stresu, schopnost spolupráce, asertivitu či altruismus. A v nich čeští žáci skončili pod průměrem zemí OECD. To je podle Münicha varovné, protože právě tyto schopnosti výrazně spoluurčují úspěšnost ve studiu a životě.
Jak číst výsledky mezinárodního testování žáků: Jsme nadprůměrní, nebo nejhorší v historii?
Co se týče šikany, poslední srovnatelná relevantní data pocházejí z testování PISA z roku 2018, každý třetí žák ve výzkumném vzorku v České republice uvedl, že je vystaven nevhodnému chování ze strany spolužáků alespoň několikrát za měsíc, průměr v zemích OECD je přitom 23 procent. Šikana je nyní ve školách čím dál větším tématem, podle českých statistik jí stejně jako násilí neustále přibývá. I když odborníci upozorňují, že může jít jen o větší počet nahlášených případů, zatímco dříve bývala šikana skrytější.
S rozvojem sociálních sítí se stále častěji řeší také kyberšikana. S některou z jejích forem se v posledním roce setkalo 85 procent mladých Čechů ve věku 11 až 21 let a dvě třetiny z nich se dokonce staly samy obětí kyberšikany. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos ve spolupráci s T-Mobilem a organizací In Iustitia.
S tím souvisí i to, jak se mladí lidé cítí. A v tom jsme na tom skoro nejhůře v Evropě. Například podle výzkumu Agentury Evropské unie pro drogy z roku 2024 se cítí v pohodě jen 46 procent českých adolescentů, což je druhý nejnižší podíl v Evropě. Horšího výsledku dosáhla už jen Ukrajina čelící ruské agresi. Ještě závažnější výsledky přináší první celonárodní monitoring psychického zdraví žáků devátých tříd, který v roce 2024 provedl Národní ústav duševního zdraví. V něm uvedlo psychické problémy 66 procent dívek a 41 procent chlapců.
Stále máme málo vysokoškoláků
V oblasti terciárního vzdělávání patří Česko stále k zemím s nejmenším podílem vysokoškoláků. Mezi mladými lidmi ve věku 25 až 34 let měla v roce 2024 podle dat Eurostatu vystudovanou vysokou školu pouze třetina. Tuzemské vysoké školy pak v mezinárodních žebříčcích nedokážou držet krok se školami v zahraničí a pravidelně se umisťují až za třetí stovkou.
„Těch důvodů je více. Jednak máme stále nízký podíl zahraničních studentů a ještě nižší zahraničních vyučujících, hodnocení v žebříčcích se také často opírá o skutečně excelentní vědecké výsledky a publikaci v excelentních časopisech, čímž se Česko pochlubit nemůže,“ vysvětluje Münich. České univerzity bojují hlavně s angličtinou – například Nizozemsko nabízí většinu magisterských programů v angličtině, což k nim přivedlo vyučující i studenty ze zahraničí.
I přes meziročně nižší podíl prostředků na vývoj a výzkum meziročně přibylo udělených patentů v přepočtu na milion obyvatel. Zatímco v předešlém ročníku indexu na milion Čechů připadlo 103 patentů, v letošním se dle databáze Světové organizace duševního vlastnictví počet zvýšil na 126. Česko si tak polepšilo o dvě místa a skončilo na 15. příčce v EU. Nejlepší jsou Lucemburčané.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist