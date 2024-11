Na vysoké školy nyní chodí polovina devatenáctiletých Čechů. Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) je to málo a rád by jejich počet navýšil. Podpořit chce především vznik nových vysokých škol na severu Čech, stávající univerzity chce k náboru více studentů motivovat i finančně. Zároveň plánuje otevřít jedno- či dvouleté programy na vyšších odborných školách, které by pružněji reagovaly na poptávku zaměstnanců v nedostatkových profesích.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál V jakých oborech se začnou dvouleté programy otevírat nejdříve.

S jakými firmami už ministerstvo školství jedná.

Proč by vysoké školy mohly přijít o peníze.