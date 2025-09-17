Všichni máme v těle nějaké buňky, které mají potenciál stát se buňkami nádorovými. Stejně jako jsou lidé, kteří mají větší potenciál k tomu, aby se stali zločinci, říká vedoucí oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze Robert Pytlík. "Proto je potřeba policie - stejně jako v těle, kdy tuto roli sehrávají určité buňky.“
Jak se vyhnout rakovině před padesátkou. Nejdůležitější návyky, které rozhodují o délce života
"Nádorové buňky se umí bránit a skrývat, v těle tak může vzniknout hnízdo organizovaného zločinu, a když se choroba rozšíří do celého těla, je to občanská válka a policisté nemají šanci," popisuje onemocnění Pytlík ve Spotlightu Terezy Engelové.
"Já bych nechtěl onemocnět akutní bazofilní leukémií, do několika týdnů bych byl mrtvý," dodal s tím, že takto vážné onemocnění ale v České republice nepostihuje za rok téměř nikoho. Naopak nejčastější diagnózou v krevní onkologii jsou nádory mízních uzlin, tu si vyslechnou každoročně zhruba dva tisíce Čechů.
Pytlík se hematologii věnuje třicet let, za svou kariéru zaznamenal několik výrazných zlepšení, ať už v podobě ozařování, chemoterapií nebo prvních imunitních léčeb. "Potom jsme čekali na podobné prudké skokové zlepšení, které probíhá právě teď," řekl. I díky zlepšené diagnostice stoupají počty pacientů. "Dříve někteří lidé umírali a pořádně se nevědělo na co. Dneska už se ta choroba odhalí," popisuje.
I přesto má podle něj pacient právo svou diagnózu nevědět a lékaři by se tomu měli přizpůsobit. Naprostá většina ale svůj stav chce znát. Pro některé pacienty je to úleva, aspoň už vědí, na čem jsou, vysvětluje lékař.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist