Dali jste si k snídani klobásku, k obědu fast food, večer pár piv u televize a celý den jste strávili u počítače? Gratulujeme. Právě jste si výrazně zvýšili riziko rakoviny. A přitom ani nemusíte kouřit nebo mít v rodině onkologické onemocnění. Špatná strava, sedavý životní styl, obezita a nadměrná konzumace alkoholu patří mezi největší spouštěče tohoto civilizačního zabijáka. Přitom stačí docela málo: více pohybu, vyvážená strava a k tomu pravidelné preventivní prohlídky a screening.
Co se dočtete dál
- Proč u mladých stoupá výskyt rakoviny.
- Jak se vyvíjí léčba a diagnostika u nejčastějších typů rakoviny v Česku a jaký je výhled.
- Jak fungují národní screeningové programy a co lidem mohou přinést.
- Co by měl člověk dělat, aby se mu rakovina vyhnula či měl největší šance na vyléčení.
