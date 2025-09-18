Už je to taková předvolební klasika. Politici najednou tancují, vaří, ukazují nové plavky a snaží se být co nejautentičtější. Sněmovní volby se blíží a s přibývající nervozitou kandidátů roste i počet bizarních příspěvků na sítích. Podívejte se na výběr jedenácti z nich.
1. Okamura s křovinořezem
Nejdřív převzal styl videí od amerického konzervativního influencera a natáčel se v restauracích. Teď se předseda SPD Tomio Okamura, který je zároveň nejaktivnějším českým politikem na sítích, co se týče příspěvků, rozhodl přiblížit svým voličům dalším způsobem. Na mítinku v Ostravě vzal do rukou křovinořez a se slaměným kloboukem na hlavě a v montérkách postupně „posekal“ státní dluhy, nařízení EU, pomoc Ukrajině, neziskovky i byrokracii. Jeho vystoupení však na internetu vzbudilo spíše rozpaky.
@blesk.cz 🌳 #TomioOkamura přijel do Ostravy se svým jarmarkem a jeho rekvizita rozhodně získala pozornost účastníků akce. #blesk #bleskcz #okamura #hnutispd ♬ Sybau - KCK Mixes
2. ASMR Jany Maláčové
Stala se asi první českou političkou, která zkusila využít populární vlnu ASMR videí. V nich autoři vytvářejí pomocí různých předmětů příjemné zvuky – například šeptají nebo ťukají na skleničku. Tímto způsobem pak posluchačům mají pomoci usnout nebo uklidnit se. V předvolebním videu Jana Maláčová ve stylu ASMR pronáší věty jako „bydlení je naše zbrojení“ nebo „výplaty vyšší aspoň o deset tisíc“. Pokus předsedkyně SOCDEM o to „být in“ pro mladou generaci spíše nevyšel, v komentářích se například diváci děsí, proč se Maláčová několikrát kouše do rtu.
@czechcloud Komunistickè ASMR Jany Maláčové #czechcloud #following #fyp #stacilo #malacova #komunisti #asmr ♬ původní zvuk - Petr Žalud
3. Babišovy plavky
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se pak rozhodl přiblížit „běžným“ lidem. Voličům totiž začal po návštěvě Sapy ukazovat, že si pořídil „takovýdle plavky“ za dvě stovky.
@czechcloud Plavky Andreje Babiše #czechcloud #following #fyp #babis #anobudelip ♬ původní zvuk - Petr Žalud
4. Okamura chce opět opevnit Česko
Po plakátech s „chirurgy z dovozu“, kde figurovali muži černé pleti a kvůli kterým půjde Tomio Okamura i se svým SPD za podněcování nenávisti k soudu, vytáhlo hnutí kartu s migranty v letošních volbách znovu. Na nových plakátech straší tím, že pokud hlasování vyhrají Piráti, STAN nebo ODS, v Česku se budou pohybovat ženy v burkách (tradiční muslimský oděv zahalující celé tělo – pozn. red.).
5. Flirt Kateřiny Konečné
Vztah k ženám testovala u Okamury i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná v debatě na ČT24. Takto odpovídal šéf SPD na její otázky, jestli by do případné koalice bral radši Motoristy nebo ji. „Vám se líbí víc Macinka než Konečná?“ ptala se ho s úsměvem předsedkyně KSČM.
6. Jíst je dobré po celý rok
Jaké poselství chtěl pražský lídr STAN Karel Dvořák předat videem, kde si připravuje steak, je velmi těžké odhadnout. „V létě prý politika nikoho nezajímá,“ začal zprvu a pak doporučil lidem, aby jedli celý rok.
7. Hustá tlustá dvojka z ČSSD
„Jsme TLUSTÁ dvojka a oproti některým nepřiznaným koalicím netvrdíme, že jsme hubeňouři,“ píše Jana Volfová z ČSSD na Facebooku. Reaguje tím na dvě věci: zaprvé na „hustou dvojku“, což byla přezdívka pro Janu Maláčovou a Matěje Stropnického v minulých volbách. A pak na nepřiznané koalice v letošních volbách, které čelí žalobám od menších stran.
8. Národ mladých pijáků
Varování vědců, lékařů i odborníků, že alkohol prokazatelně způsobuje řadu onemocnění včetně několika typů rakovin, se rozhodli ignorovat v hnutí ANO. Viktorie Kalivodová, která dělá pro ANO kampaň na sociálních sítích, si v jednom ze svých videí stěžuje, že Starostové mají ve svém volebním programu „geniální nápad“, a to zdražit alkohol, tabákové výrobky i slazené nápoje a získané prostředky investovat například do sportovišť. Ve videu pronáší větu „To se nám ta letní párty pěkně prodraží,“ nebo se obává, že „léto bude střízlivý.“ Na poučování, co je dobře a co je nezdravé, jsou podle Kalivodové rodiče a prarodiče.
@vicktoriakalivodova Starostové přichází s opravdu “geniálním” programem 😭😭 #fyp #protebe #party #projectx #alcohol #cigarety @mladeano ♬ původní zvuk - Vikina
9. Nedostupné bydlení je přece „vopruz“
Téma bydlení je v letošních volbách jedním z nejskloňovanějších. A to i v kampaních na sítích. Ne všechny ale uživatelé na internetu považují za povedené. Příkladem je video Pirátů. V něm se mladý studentský pár chystá na kolejní pokoj. V posteli ale na ně v obleku čeká Hřib. „To je vopruz, když nemáte soukromí, co?“ říká jim, přičemž naráží na nedostupné bydlení pro mladé.
10. STAN dance
Stardance, když hvězdy tančí patří každoročně mezi nejsledovanější televizní pořady vůbec. Na jeho popularitu se zřejmě rozhodla spoléhat i lídryně kandidátky STAN v Moravskoslezském kraji Michaela Šebelová. S heslem: Smím prosit o váš hlas? si na svém TikToku zatančila s dlouholetým porotcem oblíbené show Zdeňkem Chlopčíkem.
Ten se objevuje i v několika dalších videích kandidátky, kde téměř pokaždé oba tančí, a pak následuje nějaké sdělení. Například to, že spousta lidí v Ostravě stále nemá zubaře nebo praktického lékaře.
@michaela.sebelova.stan #standance #stardance #volby2025 #volby #fyp #czech ♬ původní zvuk - Michaela Šebelová
11. Zachraňte Aťovu manželku
Představa, že by manželce Vlastimila Válka (TOP 09) zůstal nynější ministr zdravotnictví doma, ji zřejmě děsí. V příspěvku na jeho Instagramu totiž přímo prosí, aby tomu tak nebylo: „Aťo pořád mluví jenom o politice. Aťo miluje politiku – já miluju klid, prosím volte Aťa,“ vzkazuje ve videu Válkova žena.
Bonus:
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist