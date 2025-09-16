Většina politických stran v Česku navrhuje zpomalení nebo zastavení úsilí o rapidní snížení emisí skleníkových plynů. Evropská komise v létě předložila další návrh, jak by měl Green Deal pokračovat. Proč se před volbami jeho pověst zhoršuje? A je celá strategie pouze velké břímě? Také o tom mluví ředitel expertní skupiny Frank Bold Pavel Franc, který byl hostem pořadu Spotlight.
Snížit emise o 90 procent? Česko může být v klidu, státy EU návrh nepřijaly. Nejspíš rozhodnou premiéři
„V prvé řadě si řekněme, že o Green Dealu se nemluví pozitivně, přestože by tak mohl být vnímán,“ říká Franc s tím, že jde podle něj o úspěšnou politickou strategii. „Green Deal je skutečně plněn, jestliže máme dosáhnout pětapadesátiprocentního snížení emisí skleníkových plynů, tak už dnes jsme na 37 procentech. Když si představíte, že Evropská unie má zhruba půl miliardy lidí, tak je tento projekt sám o sobě neuvěřitelně úspěšný,“ míní Franc.
Zároveň upozorňuje, že v porovnání s jinými ekonomikami podle něj Evropa neinvestuje do přeměny na nízkoemisní energetiku zdaleka tolik jako například Čína.
Česko také podle France bude muset investovat do obnovitelných zdrojů. „Uhelné elektrárny dojíždějí, a i kdybychom jejich provoz prodloužili, tak ho můžeme prodloužit na 25 let, ale pak už to nepůjde. Nebo musíme zbourat města, ale to bude ekonomicky neudržitelné,“ je přesvědčen Franc.
